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المصاداة مؤشر مقلق لاضطرابات نفسية وعقلية

2/22/2024 11:19:10 PM
(MENAFN- Al Watan) من الطبيعي أن نجد طفلًا يعيد تكرار ما يسمعه من كلمات، لأن ذلك ربما يعد من قبيل الآلية التي يتعلم بها ويخزن الكلمات، ولكن من غير الطبيعي وغير المألوف أن نجد بالغًا فاقد السيطرة على نفسه يعيد تكرار ما يسمعه تلقائيًا وبعفوية وبلا إدراك.
في علم النفس وعلم التخاطب والنطق، هناك بحور من الاضطرابات التي لا يدركها الإنسان، ولا يعرف لها سببًا واضحًا، ولكنها تحتاج إلى نسبة عالية من الوعي المجتمعي لتدارك المشكلة والمبادرة إلى حلها.
ولعل ((المصاداة)) أو ((الإكولاليا)) أحد هذه الاضطرابات الغريبة التي تستلزم التعامل معها بشكل مسؤول لتلافي الضرر النفسي، وحتى الإيذاء المجتمعي كالتعرض للتنمر أو السخرية من المصاب.
تكرار بلا إدراك
((انتبهي جيدًا إذا سألتِ ابنك سؤالًا، وبدلًا من أن يُجيبك عنه، ردد كلمات السؤال، كأنه صدى صوت لك، دون إدراك منه، لأن هذا قد يشير إلى أنه مصاب بداء ((المصاداة))، وتزداد شكوك الإصابة بهذا الداء، إذا كان عمر طفلك فوق 3 سنوات، بيد أن الإصابة بـ((المصاداة)) لا تنحصر في الأطفال ممن هم بهذا السن، بل قد نجد بالغين مصابين بهذا الاضطراب، وبحسب اختصاصين تواصلت معهم ((الوطن)) فإن هذا السلوك قد يكون علامة على الإصابة بأمراض نفسية، عصبية أو حتى عقلية مختلفة بحسب كل حالة.
مؤشر خطر
أبسط تعريف لـ((المصاداة)) هو ما ذكره الاختصاصي في علم النفس أسعد النمر بأنه ((تكرار غير إرادي أو تلقائي أو قهري، أو تكرار بلا معنى غالبًا، لأقوال الآخرين أو عباراتهم بعد سماعها فورًا، أو بعد فترة، وغالبًا ما تكون المصاداة عرضًا من أعراض اضطراب عقلي أو طبي، علمًا بأن المصاداة هي ظاهرة طبيعية نمائية، يمر بها الأطفال قبل 3 سنوات عادةً كطريقة لإنماء قدرتهم اللغوية، لكنها لو استمرت أو ظهرت بعد سن الثالثة، فغالبًا ما تكون مؤشرًا يستدعي الانتباه والمعالجة إن لزم الأمر)).

خلاف اللجلجة
بيّن النمر الاختلافات بين((المصاداة)) و((اللجلجة))، وقال إنه في الأخيرة لا يكرر الفرد كلمات الآخرين، بل يكرر كلماته بطريقة فورية وتلقائية، بينما ((المصاداة)) يكرر فيها المصاب أقوال الآخرين.
وبتعريفهما علمياً فإن ((الإكولاليا)) كما تُنطق بالانجليزي مشتقة من الجذور اليونانية ((echo)) و((lalia))، حيث تعني كلمة ((echo)) ((التكرار))، و((lalia)) تعني((الكلام))؛ أي تكرار الكلام أو صدى الكلام، ويمكن ترجمتها إلى العربية بالمصاداة؛ في حين أن الباليلايا Palilalia تعني ((اللجلجة)) وهي تكرار الشخص لكلماته.
خلل واضطراب
لا تزال أسباب المصاداة غير معروفة بدقة، بحسب النمر الذي يقول ((إذا استثنينا تكرار الكلام التلقائي لدى الأطفال قبل 3 سنوات، فإن تكرار الكلام سيكون مرضيًا، لكن الأسباب وراء ذلك ما زالت غير معروفة بدقة، هناك احتمالات لأسباب تتعلق بخلل تنظيم الدوبامين Dopamine أو خلل بالعصبونات المرآتية Mirror neurons في الدماغ، ويمكن أن تكون المصاداة أيضًا علامة على اضطراب التوحد أو إعاقة نمائية لدى الأطفال أو المشاكل العصبية لدى البالغين، كالسكتة الدماغية أو متلازمة توريت Tourette syndrome (حالة تصيب الجهاز العصبي، وتسبب لزمات أو تشنجات متكررة لا إرادية تظهر في الحركات أو الأصوات بطريقة مفاجئة)، أو الفُصام Schizophrenia (اضطراب عقلي) أو الخرف Dementia، أو تأخر اللغة Language delay أو الحُبسة Aphasia (وهي فقدان كلي أو جزئي على القدرة على التعبير أو فهم اللغة).
بين التوحد والحبسة
أكمل النمر ((تبدو الأسباب متنوعة بتنوع الاضطرابات التي تكون المصاداة عرضًا فيها، فمثلًا قد يبدو تكرار الكلام التلقائي بعد سماعه علامة بارزة لدى أطفال طيف التوحد، كما يحتمل أن يرتبط التكرار اللفظي أيضًا في الأفيزيا أو فقدان القدرة على الكلام أو اضطرابه، وقد تصل نسبة حدوث المصاداة في حالات الحُبسة إلى 20% من مجموع هذه الحالات التي ربما تعود لتلف بقشرة الدماغ يسهم بشكل مباشر في التكرارات اللفظية، وبالرغم من أن الأفراد الذين يعانون من أنواع مختلفة من الحبسة قد فقدوا بعض القدرة اللغوية، فإن الرغبة والنية في التواصل تظل قائمة، مما يؤدي غالبًا إلى أخطاء في الكلام، مثل التكرار اللفظي، والمعروف باسم المصاداة، وقد تكون بعض أسباب المصاداة مرتبطة ببعضها)).
وظيفة المصاداة
أوضح النمر أن ((المصاداة طريقة تعبير لفظية وإن كانت غير سويّة وغير واضحة الأهداف والأسباب بدقة، ويمكن افتراض أن لهذه الطريقة من التعبير اللفظي وظيفة أو وظائف معينة لكنها غير معلومة بشكل جيد)).
ولفت إلى أنه بشكل عام يمكن ربط وظيفة المصاداة بعدة أمور ينبغي أن تُؤخذ بالاعتبار لفهم دلالة التكرار التلقائي للكلمات أو العبارات ومنها:
1. الشخص الذي يجري الحديث (أب – أم – طبيب – معلم – اخصائي نطق... ) مع المصاب بالمصاداة.
2. سياق البيئة المحيطة (في البيت – عيادة – مدرسة – بقالة...).
3. تغير نغمات الكلام (صوت منخفض – مرتفع).
4. التواصل الاجتماعي، سيّما لدى التوحديين، فقد يكون التكرار اللفظي مؤشر في كثير من الأحيان للاهتمام الاجتماعي.
تصنيف المصاداة
صنف النمر المصاداة إلى نوعين ((هنالك مصاداة فورية وتشير إلى الأقوال التي يكررها الشخص على الفور أو بعد تأخير قصير، فإذا كان الطفل يعاني من اضطراب المصاداة، فقد يكرر ما يُقال له مباشرة. فمثلاً، إذا سألته: ((هل تريد بعض العصير؟))، فقد يكرر: ((هل تريد بعض العصير؟)). ربما يكون التكرار هنا وظيفيًا؛ أي أن الطفل يحاول إيصال أنه شيئاً ما ليس بالضرورة العصير)).
وأكمل ((النوع الثاني هو المصاداة المتأخرة وتعني الألفاظ التي يكررها الطفل بعد تأخير كبير. على سبيل المثال، قد يجر الطفل شعر رأسه ثم يقول ((عندي مشكلة)). الطفل في الواقع يكرر ذات العبارة التي سمعها قبل أيام في فيلم رسوم متحركة حينما رأى شخصاً يشد شعر رأسه ويقول ((عندي مشكلة)). وبعد فترة يكررها الطفل كما هي ((عندي مشكلة)) وهو تكرار متأخر حرفي. أو يقول ((مشكلة)) وهو تكرار معدّل بشكل طفيف. لذا فإن الطفل ربما يربط هذه العبارة بالتعرض للأذى والحاجة إلى المساعدة، حتى لو كانت الكلمات الدقيقة قد لا تكون منطقية في الموقف المحدد أو في سياق الموقف)).
وأوضح أن ((انتشار هذا الاضطراب غير واضح بدقة، لأنه عرض غير متجانس، يظهر في حالات مرضية مختلفة)).
واستدرك ((لكن يمكن القول إن المصاداة تؤثر على نحو 1 و2% من السكان في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وبحسب الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية الصادر عن الجمعية الأمريكية للطب النفسي، هناك ما يقرب من 75% من الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد يكررون تلقائياً كلام الآخرين بعد

أساليب العلاج
تطرق النمر إلى أساليب العلاج، التي حددها بـ3 طرق علاجية هناك علاج النطق، الذي يتم عبر جلسات علاجية منتظمة للنطق، لتدريب الشخص على كيفية قول ما يفكر فيه، وغالبًا ما يكون التدخل السلوكي المسمى ((نقطة الإيقاف المؤقت)) مفيدًا في الحدّ من المصاداة أو علاجها.
وتابع ((هذا النوع من العلاج، قد يتطلب معالجة النطق لدى الشخص المبتلى بالمصاداة، بأن يجيب على سؤال بشكل صحيح ويخبره بأنه سيشير إليه عندما يحين وقت الإجابة، ثم يطرح المعالج سؤالاً، مثل ((ما اسمك؟)) وبعد توقف قصير، يُطلب من الشخص الإجابة. وعلى كل إجابة صحيحة، يتم تعزيز الشخص بطريقة ما)).
وأضاف ((النوع الثاني من المعالجة هو المعالجة الطبية، حيث يمكن أن تنفع بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب أو أدوية القلق لمكافحة الآثار الجانبية للمصاداة، وهذا لا يعالج المشكلة بحد ذاتها، ولكنه يساعد في الحفاظ على هدوء الشخص المصاب، نظرًا لأن أعراض المصاداة قد تزيد عندما يكون الشخص متوترًا أو قلقًا، فإن التأثير المهدئ يمكن أن يساعد في تقليل شدة الحالة)).
وأكمل ((أما النوع الثالث من العلاج، فهو الرعاية المنزلية، حيث على أفراد الأسرة دور مهم في مساعدة طفلهم أو طفلتهم على الحد من المصاداة، فهؤلاء يمكنهم المساعدة على تطوير مهارات التواصل بينهم وبين الطفل المصاب. فمثلًا، يستطيع الوالدان مساعدة طفلهم على تدريبه، ليقول إجابات مطلوبة بأن يشجعاه على استخدام مفردات محدودة، قد يسهل عليه تعلم التواصل بشكل أكثر فعالية، ويمكن للوالدين أن يعرضا طفلهما أو طفلتهما مجموعة واسعة من الكلمات والعبارات. وبمرور الوقت، يستطيع معظم الأطفال التغلب على المصاداة بشكل طبيعي)).
الاضطراب النفسي
من جهتها، أيدت الاختصاصية النفسية فايزة العلق ما جاء به زميلها النمر، وربطت بين المصاداة ومرض التوحد، وقالت ((المصاداة نوع من الاضطراب النفسي الذي يصنف باعتباره واحداً من سمات التوحد)).
وأشارت إلى أن ((تكرار الكلمات أو العبارات مرارًا وتكرارًا يدخل ضمن السلوكيات النمطية)).
وعن كيفية اكتشاف هذا الاضطراب وتداركه، قالت ((نكتشفه عندما نلاحظ أن الطفل يكرر السؤال الموجه له بدلا من الإجابة عليه، مثلا عندما يوجه له سؤال ((ما اسمك؟))، يكون جوابه ((ما اسمك)).
وتابعت أن ((علاجها يكون عن طريق جلسات العلاج السلوكي في العيادات النفسيه أو مراكز التأهيل، مؤكدة أنها من سمات التوحد، وممكن علاجها من خلال اختصاصيي النطق والتخاطب أيضًا)).
المصاداة
ـ اضطراب في عملية التواصل يظهر بسبب حصول تكرار الكلام مباشرة بعد سماعه مباشرة أو بعد وقت قصير أو طويل
ـ بعد سن السنتين تصبح عرضًا لوجود مرض نفسي أو عصبي أو إعاقة ذهنية
ـ ربما تكون لدى أطفال التوحد بنسبة كبيرة
ـ قد تكون عرضا لدى طفال اضطراب التواصل الاجتماعي وفرط الحركة ونقص الانتباه
من طرق علاجها
1ـ علاج النطق
عبر جلسات علاجية منتظمة للنطق
تدريب الشخص على قول ما يفكر فيه
التدخل السلوكي المسمى ((نقطة الإيقاف المؤقت))
2ـ المعالجة الطبية
باستخدام بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب أو أدوية القلق
هذا المعالجة فقط لتهدئة المصاب
3ـ الرعاية المنزلية
يمكن للأسرة أن تساعد المصاب وتطوير مهارات الاتصال لديه

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