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الإنترنت هل يؤجج موجة جديدة من كراهية النساء؟

2/22/2024 11:19:10 PM
(MENAFN- Al Watan) يؤكد بحث جديد أن الإنترنت يسهم في الأشكال المعاصرة من كراهية النساء، والتي تعكس التقدم المحرز في معاملة المجتمع للمرأة.
تقول الخبيرة اللغوية، الباحثة ديبورا كاميرون إنه بالرغم من التقدم القانوني الكبير في مجال حقوق المرأة، فإن النساء ما زلن يواجهن سوء المعاملة عبر الإنترنت، بما في ذلك التهديدات بالاغتصاب، مما يثنيهن عن تولي الأدوار العامة.
ويشير هذا إلى أن التحيز والتمييز وسوء المعاملة عوامل قد تكيفت لتعكس الظروف الحديثة.
تمييز حسب الجنس
يتعمق كتاب كاميرون ((اللغة والتمييز الجنسي وكراهية النساء)) في كيفية ظهور التمييز الجنسي وكراهية النساء في الإعلانات ووسائل الإعلام اليوم. ويغطي موضوعات رائجة مثل ظهور مفهوم ((الزوجة التجارية))، و((المانوسفير)) وهي مجموعة غير منظمة من الإئتلافات الكارهة للنساء الناشطة عن طريق التطبيق الحاسوبي، وعادة ما تكون ذات صلة باليمين البديل.
((إن عودة كراهية النساء العلنية واضحة في كل من السياسة والثقافة الشعبية)).
تقول البروفيسورة كاميرون، من جامعة أكسفورد ((بالرغم من أن كراهية النساء في القرن الـ21 تبدو متخلفة سياسيًا، فإن أسلوبها وطريقة التعبير عنها تنتمي إلى الحاضر)).
دور وسائل التواصل
يناقش البحث دور منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك في الترويج للأفكار المعادية للنساء، مما أدى إلى زيادة التهديدات والإساءات عبر الإنترنت ضد المرأة.
قد تؤثر هذه التهديدات على النساء وتقودهن إلى التراجع عن الأدوار المهمة، كما هو الحال في السياسة، حيث يحصلن في كثير من الأحيان على وقت أقل للتحدث من الرجال.
تقول كاميرون ((تجد الدراسات الاستقصائية باستمرار أن معظم النساء اللواتي يستخدمن الإنترنت لديهن بعض الخبرة في الإساءة عبر الإنترنت، تمامًا كما أن معظمهن لديهن بعض الخبرة في التعرض للتحرش خارج الإنترنت، في الشارع، أو في وسائل النقل العام)).
وتتابع ((بالنسبة لبعض النساء - اللواتي يتمتعن بمكانة عامة عالية ـ على سبيل المثال في السياسة أو النشاط السياسي أو وسائل الإعلام - فقد أصبحت هذه مشكلة أكثر خطورة. وبالرغم من أنهم لم يعدن مستبعدين بالطرق التي كنّ عليها قبل مائة عام، فإن الواقع أو الخوف من تعرضهن لوابل من الاغتصاب والتهديدات بالقتل يدفع كثيرات إلى استبعاد أنفسهن أو عزل أنفسهن.
الرد باللغة
مع ذلك، تعترف البروفيسور كاميرون أيضًا أن النساء يستخدمن اللغة كأداة للرد، وخلق مصطلحات جديدة، واستعادة الافتراءات المهينة، والدعوة إلى التغييرات في التقارير الإعلامية، وتعريفات القاموس، ولغة الإعلان عن الوظائف.
وتضيف كاميرون ((اللغة المتحيزة جنسيًا والمعادية للنساء منتشرة في كل مكان، وهي لغة ماكرة، وفي عصر يقال لنا فيه كثيرًا إنها لم تعد تمثل مشكلة، فإن الأشكال التي تتخذها يمكن أن تكون ((خفية)) لمحاربته، نحتاج إلى أن نكون قادرين على رؤيته وفهم كيفية عمله، وهذا هو الهدف الحقيقي لهذا الكتاب)).
إدامة التمييز
تستكشف عالمة اللغة النسوية الرائدة، ديبورا كاميرون دور اللغة والخطاب في إدامة التمييز الجنسي وكراهية النساء في القرن الـ21.
تغطي كيفية تطور التعبير اللغوي عن التحيز ضد المرأة خلال الـ50 عامًا الماضية، مؤلفة مدونة اللغة: دليل نسوي يولي اهتمامًا لاستمرار المشكلات المألوفة، مثل هيمنة الرجال في عدد من البيئات التفاعلية، وإلى ظهور تحديات جديدة مثل الصعود العالمي للتطرف المعادي للنساء عبر الإنترنت.
يزود الكتاب الطلاب والقراء العامين بمسح حديث للأفكار والمناقشات والأبحاث حول مجموعة واسعة من المواضيع الرئيسة، بما في ذلك المواقف الجنسية تجاه خطاب المرأة، والتحرش الجنسي اللفظي في الأماكن العامة عبر الإنترنت وعلى الإنترنت، والتحيز في المفردات والمفاهيم.

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