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يوم التأسيس.. حب ومعرفة

2/22/2024 11:19:10 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)حين قررت الدولة الاحتفال بيوم التأسيس، فهي تخبر بأن الدولة ذات عمق تاريخي يمتد عدة قرون، وتخبر العالم أن المملكة العربية السعودية ليست مجرد دولة، بل أمة عميقة، لها تاريخها وجغرافيتها وصبغتها وثقافتها، وأنها لم يكن لها أن تتبوأ مقاعد القيادة، ومناصب الريادة، لو لم يكن أصلها ثابت وفرعها في السماء.
(2)
يجب أن نكثف الجهود على مستوى ((المعلومات))، فهذا الجيل، والأجيال القادمة بحاجة ماسة للمعلومات، فالتوعية والتثقيف والتنوير في هذا اليوم المجيد، مشروعات بالغة الأهمية ليدرك شباب الأمة قيمتهم، ويعرف ماذا حدث في العام 1727 للميلاد حين أسس الإمام محمد بن سعود.
(3)
ونحن إذ نشعر بالامتنان للقيادة الرشيدة على هذه الفكرة الحكيمة بتخصيص 22 فبراير من كل عام للاحتفاء والاحتفال بذكرى تأسيس البلاد، نستذكر تلك الدماء العطرة، والجباه الشريفة، والسواعد المخلصة التي ساهمت في جعل المواطن السعودي -اليوم- يشعر بالزهو والفخر والاعتزاز والانتماء، وهو يرى قيمته وقامته في عيون العالم، ومحافلهم.
(4)
للمعرفة المعلوماتية دورها الهام في تنمية الحس الوطني لدى الشباب من الجنسين، وتأثيرها البالغ في تعزيز الفخر بأمة ((تسبق الشمس بنهار)).
(5)
عظيم الوفاء يجده كل متأمل في قرار تخصيص 22 فبراير، فهناك عدد كبير من الأسماء التي ساهمت في البناء، ورأت الدولة تذكرها، وتخليدها، وتكريمها، وتقدير تضحياتها.
(6)
إني رسمتُ بلادا..
ناديتُ أجدادا..
أسمعتُ أولادا..
أجبتُ أحفادا..
أشعلتُ أصابعي ((عشقٌ))..
حوّل الصحراء: ((أعيادًا))..

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