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ابتعاث الفنانين

2/22/2024 11:19:10 PM
(MENAFN- Al Watan) كانت هناك فكرة ابتعاث نخبة من الفنانين السعوديين للخارج لدراسة الموسيقى في أحد المعاهد الفنية، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، رغم مرور وقت طويل.
منذ مدة ليست قصيرة استقدمت الإذاعة مجموعة كبيرة من إخواننا الفنانين العرب وتعاقدت معهم للعمل في الفرقة الموسيقية لديها.. بالإضافة إلى الفرقة التي كانت موجودة في ذلك الوقت والمكونة من أبناء هذه البلاد. وفكرة استقدام فنانين لتطعيم الفرقة المحلية، فكرة صائبة ولا شك، وبالفعل فقد اشتركوا مع إخوانهم وتعاونوا معهم.
والذي أعرفه أن هناك فكرة كانت قد سبقت الفكرة الأولى هذه الفكرة هي ابتعاث نخبة من الفنانين السعوديين للخارج لدراسة الموسيقى دراسة صحيحة في أحد المعاهد الفنية هناك، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، رغم مرور وقت طويل ولم يتم شيء منه حتى الآن، مما اضطر المسؤولين في الإذاعة إلى توزيع بعض الفنانين على الأعمال الكتابية والأقسام الفنية.
وقد مضى الوقت واسمحوا لي أن أقولها صريحة: إننا لم نستفد أي شيء من قدوم هذه الفرقة، رغم وجود الكفاءة والمقدرة، هذا من ناحية ثم هناك ناحية أخرى وهى استيراد الأغاني من الخارج وتسجيلها أيضًا إلا النذر اليسير الذي يسجل في الإذاعة داخليًا.. وهذا في نظري لا يكفى بالنسبة لوجود فرقة كاملة من إخواننا العرب.
ثم نعود إلى الفنانين المواطنين، هكذا كان مصيرهم... لم يبتعثوا، ولم يدرسوا داخليًا، فلماذا لا نستفيد من كفاءات وخبرات إخواننا الفنانين العرب ولماذا لم يقوموا بتدريس المواطنين؟ ونحن نعرف أن من بينهم أكفاء وأساتذة.
ثم لماذا لم تفتح الإذاعة معهدًا للتدريب الموسيقى تمهيدًا لبعث الفرقة حتى يستفيدوا إلى أن يتم ابتعاثهم إلى الخارج. وأنا لا أشك مطلقًا أن إخواننا الفنانين العرب سوف لا يضنون بفنهم وعلمهم على إخوانهم أبناء هذه البلاد، أما أن يظل الفنانون السعوديون يتسكعون فهذا ما لا نرضاه ولا ترضاه الإذاعة أيضًا لأن الفنان إنسان رقيق مرهف، وقد أدوا واجبهم قبل أن تكون لدينا فرقة في حدود إمكانياتهم ومعلوماتهم.
وأنا أعتقد جازمًا أن إخواننا الفنانين العرب سوف يرحبون بهذه الفكرة ولعلنا نسمع قريبًا ما يسر، ونرتاح.
1965*
* كاتب صحفي سعودي ( 1932 - 2003).

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