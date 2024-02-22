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المثقفون العرب استطابوا دور النعام

2/22/2024 11:19:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أخطر من الهزيمة - في تقديري - هي محاولة إخفاء أبعاد الهزيمة واستعادة الدور المعروف للحيوان النعام. ويبدو أن العرب منذ فترة غير قصيرة - وفي طليعتهم مثقفوهم - قد استطابوا دور النعام، واقتنعوا به وسيلة لمواجهة التحديات الكبيرة. ومن الواضح أن دور النعام لا يقتصر على الاختفاء من الخطر وإنما هو يمتد إلى محاولة إقناع النفس بإخفائه، وهو باليقين عين ما يفعله - ويا للأسف - عشرات بل مئات من مثقفي المرحلة الراهنة في الوطن العربي. ومن له قدرة على متابعة أحداث السبعينيات يدرك تمامًا أننا كنا منذ هزيمة. يونيو (حزيران) نعيش في هزيمة مستمرة. وما حدث عشية تلك الهزيمة من تمرد منفعل، يتكرر الآن وأخشى أن يتكرر إلى أن تستكمل الهزيمة فصولها النهائية.
وأتذكر بالمناسبة أنه قد قيلت أشياء كثيرة عن أسباب تلك الهزيمة، كما قيلت أشياء أكثر عن الهزائم المتعاقبة،
وما حدث لنا بعد الهزيمة الأم، وما حدث لنا بعد تلاحق الهزائم، وما يحدث لنا الآن ليس سوى التعبير الطبيعي عن دور النعامة الذي مارسه المثقفون العرب بعد الهزيمة الأم، وعن القبول بالعودة إلى المغارة بعد إطلاق بعض القصائد الغاضبة والكلمات الحماسية التي لا تحدد أبعاد الخطر ولا توقف من التدهور. وإذا كانت الهزائم المريرة تشوه بعض النفوس وتخنق الرؤية الصحيحة عند بعض المثقفين، فإن حزيران وما أعقبها من هزائم لم تشوه نفوس المثقفين العرب وتخنق أبعاد رؤيتهم وحسب وإنما أحالت الكثيرين منهم إلى شعراء يستهويهم الرمز ويستولي عليهم نوع من التفاؤل الطوباوي. ولم يقرأ المواطن العربي ما يجعله يدرك حركة الخطر، ولم تعد مهمة الثقافة هي الكشف وإنما التبرير. ولم يحظ التغيير وهو حجر الزاوية لإصلاح ما يعاني منه عرب القرن العشرين بأي جهد يذكر، وظلت الهزيمة كالانتصار...
لقد أثبت انحدار الواقع العربي الراهن غياب الثقافة الوطنية، كما أثبت أن معظم المثقفين العرب لا يتكلمون لغة وطنهم وإنما يرطنون ويرددون شعارات هي في أحسن الأحوال سابقة لأوانها، وهي لا تصنع شيئًا سوى استثارة العداء ومساعدة أسوأ ما في الماضي على الانتعاش. ولأنهم كذلك فإن كل مثقف منهم يلتقط على هواه شكلًا من أشكال هذه الثقافة المعلقة في الفضاء، ويذهب يفاخر بها المنافسين. والأدهى والأمر في موضوع الثقافة العربية الراهنة أن أصحابها لا يستطيعون الخروج بها. وحتى لا أبالغ في الإساءة إلى المثقفين العرب، أعترف أن الذين اشتغلوا منهم في صفوف اليمين قد كانوا قلة لا تذكر، وأن معظم ثقافة اليسار العربي العريض قد أهدرت، وما تبقى منها قد أهدر في جدل عقيم وعداء عفن فيها بين اليساريين العرب أنفسهم، فاليساريون العرب - كما هو معروف - لم يخرجوا من كتاب واحد، وإذا كانوا قد خرجوا من كتاب واحد فقد خرجوا من صفحات مختلفة، ولذلك كان لا بد أن يختلفوا وأن يتحاربوا، وأن تكون حربهم على أنفسهم أشد من حربهم على الأعداء.
اشتغل مثقفو اليسار بأنفسهم وبالصراع مع خصومهم وبتوضيح وتبرير مواقفهم، وانكمش دور الثقافة، وبدأ الجيل الشاب يبتعد عن ثقافة الخصومات والمنازعات ويتراجع نحو الثقافة السلفية ويدير ظهره للثقافة الحديثة بكل نظرياتها وفلسفاتها وبكل ما تدعو إليه من وعي بالأخطار. وفي ظل هذا الامتداد الخطير بدأت صرخات الدعوة إلى إعادة النظر وتقييم المسار. وكان بعض هذه الدعوات مشبوها ويدعو إلى الخلاص من كل صلة لنا بالعصر ليتمكن الأعداء في ظل الارتداد الشامل من افتراس الأرض والإنسان، وارتفعت وما تزال ترتفع أصوات صادقة تدعو إلى نبذ التعصب وإلى الحوار مع النفس ومع الآخرين وإلى الالتزام العميق والواعي بفكر الثقافة الوطنية، فقد تبين أن الحوار مع الثقافة الحديثة والذي تم بالأمس القريب لم يكن واعيًا ولم يكن الانتماء إليها في معظم الأحيان صادقًا وتعبيرًا عن اقتناع داخلي عميق، وإنما كان لونا من المحفوظات ومن النفاق الطلابي، وقد ساعدت الجامعات العربية في ظل الخوف والإرهاب على قتل المواهب وقتل الشجاعة الأدبية والفكرية واضطرار الطالب إلى مجاملة الأساتذة لكي ينجح في نهاية العام. وعندما يترك الجامعة يجد نفسه في جامعة الحياة أمام النوع نفسه من أساتذة الوظيفة، وهكذا يسقط في النفاق وفي الانتماءات الكاذبة ويتكاثر الانهيار ويتعاظم الانفصام، وتتحول الثقافة من أداة معرفة وتنوير إلى كلمات للسباب البذيء والاتهامات المتناقضة، ومن وسيلة تحليل وتفسير لما تعاني من أخطار إلى أصوات مفرطة في الذاتية والأنانية وتصيد الأخطاء، ومن نظرية ومنهج إلى برامج جامدة ميتة معزولة عن الجماهير ومستعصية على الفهم.
1983*
* شاعر وأكاديمي يمني ((1937 - 2022))

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