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Saudi Cup فروسية الاحتفال بالتأسيس

2/22/2024 11:19:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أضحى مهرجان Saudi Cup، حدثًا سنويًا استثنائيًا تستضيفه الرياض، ويترقبه عشاق الفروسية في جميع أنحاء العالم، وتأتي النسخة الخامسة من Saudi Cup، التي تقام في الـ23 والـ24 من فبراير الجاري، متوازية مع احتفالات المملكة بيوم التأسيس، لتؤكد أن رياضة الفروسية تراث عربي أصيل، وللخيل مكانة مرموقة في تاريخ المملكة، وتُعرف الخيل العربيّة الأصيلة بجمالها وقوتها ورشاقتها، فهي واحدة من أفضل وأقدم سلالات الخيول في العالم، ويهتم أصحاب الخيل كثيرًا بخيلهم ويعتنون باقتنائها ويبحثون عما هو أغلى وأكثر أصالة، حتى أصبحت المملكة أرض الفروسية

السباق الأغلى
يعد Saudi Cup السباق الأغلى في العالم، إذ تقدر جوائزه بـ131.25 مليون ريال ((35 مليون دولار))، وسيحصل الفائز بالسباق على ما يفوق 75 مليون ريال ((20 مليون دولار))، إضافة إلى عدة جوائز أخرى، للسباقات

عشبي موانع
يعتبر سباق عشبي موانع واحدا من أهم سباقات المهرجان، وهو سباق خيل متكافئ على مسار عشبي بطول 3 آلاف متر (15 فورلونغ)، بإجمالي جوائز بقيمة 9.38 ملايين ريال ((2.5 مليون دولار)) مع جائزة أولى بقيمة 5.63 ملايين ريال ((1.5 مليون دولار)).
كأس نيوم تيرف

من السباقات المهمة في الحفل الكبير سباق كأس نيوم تيرف، الذي يعتبر سباقا متوسطا على مسار عشبي بطول 2100 متر (10.5 فورلونغ)، بإجمالي جوائز بقيمة 3.75 ملايين ريال ((مليون دولار))، وجائزة أولى بقيمة 2.25 مليون ريال ((600 ألف دولار)).
سبرنت 1350

السباق الثالث هو سبرنت 1350، السباق السريع على مسار عشبي بطول 1350 مترا (6.7 فورلونغ)، بإجمالي جوائز بقيمة 3.75 ملايين ريال ((مليون دولار))، وجائزة أولى بقيمة 2.25 مليون ريال ((600 ألف دولار)).
السعودية سبرنت

سباق السعودية سبرنت واحد من أهم السباقات في Saudi Cup سباق سريع على مسار ترابي بطول 1200 متر (6 فورلونغ) بإجمالي جوائز بقيمة 5.63 ملايين ريال ((1.5 مليون دولار)) وجائزة أولى بقيمة 3.37 ملايين ريال ((900 ألف دولار)).
ديربي السعودية

ديربي السعودية سباق قصير على مسار ترابي بطول 1600 متر (8 فورلونغ) بإجمالي جوائز بقيمة تتجاوز 3 ملايين ريال ((800 ألف دولار)) وجائزة أولى بقيمة 1.8 مليون ريال ((480 ألف دولار)) من أهم الأشواط في المهرجان العالمي.
أبطال مختلفون

توج بلقب Saudi Cup، خلال النسخ الـ4 الماضية، 4 أبطال مختلفين، ففي النسخة الأولى في 2020 توج الجواد الأمريكي ماكسمان لمالكيه غاري ويست وماري ويست وجي مانيجر وام تابور وودي سميث، وفي النسخة الثانية في 2021 ذهب اللقب للجواد مشرف للأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، وحافظ الجواد إيمبليم رود للأمير سعود بن سلمان على اللقب سعوديًا للمرة الثانية على التوالي، قبل أن يخطف الجواد الياباني بينثلاسا لمالكه هيرو ريس كومبني ليمتد اللقب.
- 35 مليون دولار مجموع جوائز Saudi Cup
- 20 مليون دولار قيمة جائزة شوط كأس السعودية
- 2.5 مليون ريال مجموع جوائز سباق عشبي موانع
- مليون دولار جوائز سباق كأس نيوم تيرف
- 2.5 مليون ريال لسباق سبرنت 1350
- 1.5 مليون دولار جوائز سباق السعودية سبرنت
- 800 ألف دولار جوائز ديربي السعودية
- 4 ألقاب توزعت بين أمريكا والسعودية واليابان
- لقبان حظيت بهما الفروسية السعودية
- الأمريكي ماكسمان نال لقب النسخة الأولى في 2020
- الجواد السعودي مشرف نال لقب نسخة 2021
- الجواد السعودي إيمبليم رود حافظ على اللقب سعوديا في 2022
- الياباني بينثلاسا خطف لقب النسخة الرابعة في 2023

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