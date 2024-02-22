Saudi Cup فروسية الاحتفال بالتأسيس

(MENAFN
- Al Watan) أضحى مهرجان Saudi Cup، حدثًا سنويًا استثنائيًا تستضيفه الرياض، ويترقبه عشاق الفروسية في جميع أنحاء العالم، وتأتي النسخة الخامسة من Saudi Cup، التي تقام في الـ23 والـ24 من فبراير الجاري، متوازية مع احتفالات المملكة بيوم التأسيس، لتؤكد أن رياضة الفروسية تراث عربي أصيل، وللخيل مكانة مرموقة في تاريخ المملكة، وتُعرف الخيل العربيّة الأصيلة بجمالها وقوتها ورشاقتها، فهي واحدة من أفضل وأقدم سلالات الخيول في العالم، ويهتم أصحاب الخيل كثيرًا بخيلهم ويعتنون باقتنائها ويبحثون عما هو أغلى وأكثر أصالة، حتى أصبحت المملكة أرض الفروسية
السباق الأغلى
يعد Saudi Cup السباق الأغلى في العالم، إذ تقدر جوائزه بـ131.25 مليون ريال ((35 مليون دولار))، وسيحصل الفائز بالسباق على ما يفوق 75 مليون ريال ((20 مليون دولار))، إضافة إلى عدة جوائز أخرى، للسباقات
عشبي موانع
يعتبر سباق عشبي موانع واحدا من أهم سباقات المهرجان، وهو سباق خيل متكافئ على مسار عشبي بطول 3 آلاف متر (15 فورلونغ)، بإجمالي جوائز بقيمة 9.38 ملايين ريال ((2.5 مليون دولار)) مع جائزة أولى بقيمة 5.63 ملايين ريال ((1.5 مليون دولار)).
كأس نيوم تيرف
من السباقات المهمة في الحفل الكبير سباق كأس نيوم تيرف، الذي يعتبر سباقا متوسطا على مسار عشبي بطول 2100 متر (10.5 فورلونغ)، بإجمالي جوائز بقيمة 3.75 ملايين ريال ((مليون دولار))، وجائزة أولى بقيمة 2.25 مليون ريال ((600 ألف دولار)).
سبرنت 1350
السباق الثالث هو سبرنت 1350، السباق السريع على مسار عشبي بطول 1350 مترا (6.7 فورلونغ)، بإجمالي جوائز بقيمة 3.75 ملايين ريال ((مليون دولار))، وجائزة أولى بقيمة 2.25 مليون ريال ((600 ألف دولار)).
السعودية سبرنت
سباق السعودية سبرنت واحد من أهم السباقات في Saudi Cup سباق سريع على مسار ترابي بطول 1200 متر (6 فورلونغ) بإجمالي جوائز بقيمة 5.63 ملايين ريال ((1.5 مليون دولار)) وجائزة أولى بقيمة 3.37 ملايين ريال ((900 ألف دولار)).
ديربي السعودية
ديربي السعودية سباق قصير على مسار ترابي بطول 1600 متر (8 فورلونغ) بإجمالي جوائز بقيمة تتجاوز 3 ملايين ريال ((800 ألف دولار)) وجائزة أولى بقيمة 1.8 مليون ريال ((480 ألف دولار)) من أهم الأشواط في المهرجان العالمي.
أبطال مختلفون
توج بلقب Saudi Cup، خلال النسخ الـ4 الماضية، 4 أبطال مختلفين، ففي النسخة الأولى في 2020 توج الجواد الأمريكي ماكسمان لمالكيه غاري ويست وماري ويست وجي مانيجر وام تابور وودي سميث، وفي النسخة الثانية في 2021 ذهب اللقب للجواد مشرف للأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، وحافظ الجواد إيمبليم رود للأمير سعود بن سلمان على اللقب سعوديًا للمرة الثانية على التوالي، قبل أن يخطف الجواد الياباني بينثلاسا لمالكه هيرو ريس كومبني ليمتد اللقب.
- 35 مليون دولار مجموع جوائز Saudi Cup
- 20 مليون دولار قيمة جائزة شوط كأس السعودية
- 2.5 مليون ريال مجموع جوائز سباق عشبي موانع
- مليون دولار جوائز سباق كأس نيوم تيرف
- 2.5 مليون ريال لسباق سبرنت 1350
- 1.5 مليون دولار جوائز سباق السعودية سبرنت
- 800 ألف دولار جوائز ديربي السعودية
- 4 ألقاب توزعت بين أمريكا والسعودية واليابان
- لقبان حظيت بهما الفروسية السعودية
- الأمريكي ماكسمان نال لقب النسخة الأولى في 2020
- الجواد السعودي مشرف نال لقب نسخة 2021
- الجواد السعودي إيمبليم رود حافظ على اللقب سعوديا في 2022
- الياباني بينثلاسا خطف لقب النسخة الرابعة في 2023
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