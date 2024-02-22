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بلديات الدلم والخرج والهياثم تحتفي بيوم التأسيس

2/22/2024 11:19:10 PM
(MENAFN- Al Watan) نظَّمت بلدية الدلم عدداً من الفعاليات والعروض ابتهاجاً بذكرى التأسيس التي توافق 22 فبراير من كل عام في منتزه الملك سلمان بالضاحي ، وأقامت البلدية عددًا من الاحتفالات لذكرى التأسيس منها ((العرضة السعودية، أوبريت بُنيت على ساس ، ركن القهوة، ركن التصوير التراثي، مسرح الطفل، سوق زمان ، مسيرة السيارات الكلاسيكية، والهدايا والمسابقات)).
كما قامت بلدية الدلم بتوزيع أكثر من 3 آلاف هدية للأطفال، وتركيب أكثر من 3000 علم بالطرق وإضاءة المباني بالأخضر، كما تم عرض 22 لوحة عن التأسيس بالشوارع لتقديم قصة يوم التأسيس في قالب إبداعي تعيد من خلاله إحياء ذكرى التأسيس وصولاً للوحدة الوطنية التي أرساها الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود.
وفي الخرج قامت بلدية الخرج بعددًا من الفعاليات المتنوعة بمناسبة يوم التأسيس في ثلاثة مواقع مختلفة بالمحافظة.
واشتملت الفعاليات المقامة في عريش الملك عبدالعزيز بالسلمية وحديقة الملك عبدالعزيز وحديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر على العرضة السعودية وسوق الأولين وألعاب الكرنفال ومسابقة أفضل زي شعبي ومطبخ العريش وليلة طربية ومسرح للطفل وعروض النافورة التفاعلية والعروض الموسيقية الوطنية وأركان الأسر المنتجة.
فيما شهدت الفعاليات حضور وتفاعل كبير من أهالي وزوار المحافظة وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر بالوطن، كما رفعت أكثر من 3900 علم في الميادين وطرقات المحافظة والمراكز التابعة لها وتزيين الشوارع باللوحات الوطنية.
وفي مركز الهياثم فعلت بلدية الهياثم الاحتفاءً بيوم التأسيس في حديقة الهياثم واشتملت الفعاليات بالعرضة السعودية و مسرح الطفل وسوق الأولين و ركن القهوة السعودية وطبخ الأولين، وتوزيع عدد من الهدايا للزوار ومشاركة عدد من المدارس التعليميه بالفعاليات.

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