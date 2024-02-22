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البعثة الروسية لدى منظمة التعاون الإسلامي تحتفل بيوم التأسيس السعودي

2/22/2024 11:19:09 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفلت بعثة روسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي في مقر إقامتها بمحافظة جدة بيوم التأسيس.
وأكد المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير توركو داودوف بأن يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية هي الذكرى الخالدة لهذه الدولة التي ضربت أطنابها في الجزيرة العربية لثلاثة قرون، حاملة في طياتها رسالة الاعتدال والوسطية والتسامح مع كل شعوب العالم.
وأضاف أن هذا الاحتفال يجسد مدى العلاقات المميزة بين البلدين لذا حرص الجميع من أعضاء المندوبية الدائمة والقنصل العام لدى روسيا وأعضاء البعثة الدبلوماسية المشاركة في هذا اللقاء الذي يعكس للجميع ثقافة التلاحم والتعاضد بين الدولتين كأشقاء نتشاطر الأفراح ونسعد بمثل هذه المناسبات التي تدل على العمق التاريخي للبلاد وسرعة تنميتها لمواكبة رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية شمعة تضيء أرجاء العالم بالحب والخير جمعاء ، في ظل قيادة حكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

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