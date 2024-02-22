المركزي الأوروبي: من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة

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أظهر محضر اجتماع المركزي الأوروبي الصادر اليوم الخميس، موافقة الأعضاء على تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع يناير، وتم التأكيد على ضرورة تحقيق المزيد من التقدم في عملية مكافحة التضخم.
ونقل المحضر إجماعًا واسع النطاق بين الأعضاء على أنه من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة في الاجتماع، حيث لا يزال يُنظر إلى خطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية على أنه يفوق خطر التيسير المتأخر.
وأوضح صناع السياسة أن الأسواق تتوقع بدء تخفيض أسعار الفائدة خلال شهر يونيو، مع تراجع التخفيضات التراكمية إلى حوالي 130 نقطة أساس بنهاية هذا العام.
وأكد الأعضاء على حقيقة أن السياسة النقدية لا تزال تعتمد على البيانات، واعتبر مجلس الإدارة أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستويات تقييدية تساهم في إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% في الوقت المناسب.
وأشار المحضر إلى ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة، كما يتجلى في التقلب المستمر في أسواق السندات، بينما انخفضت التقلبات في أسواق الأسهم بمنطقة اليورو إلى أدنى مستوى لها منذ ظهور جائحة فيروس كورونا في فبراير 2020.
المصدر:
MENAFN22022024000202011048ID1107889419
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