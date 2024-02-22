المركزي الأوروبي: من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة

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أظهر محضر اجتماع المركزي الأوروبي الصادر اليوم الخميس، موافقة الأعضاء على تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع يناير، وتم التأكيد على ضرورة تحقيق المزيد من التقدم في عملية مكافحة التضخم.

ونقل المحضر إجماعًا واسع النطاق بين الأعضاء على أنه من السابق لأوانه مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة في الاجتماع، حيث لا يزال يُنظر إلى خطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر للغاية على أنه يفوق خطر التيسير المتأخر.

وأوضح صناع السياسة أن الأسواق تتوقع بدء تخفيض أسعار الفائدة خلال شهر يونيو، مع تراجع التخفيضات التراكمية إلى حوالي 130 نقطة أساس بنهاية هذا العام.

وأكد الأعضاء على حقيقة أن السياسة النقدية لا تزال تعتمد على البيانات، واعتبر مجلس الإدارة أن أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستويات تقييدية تساهم في إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% في الوقت المناسب.

وأشار المحضر إلى ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة، كما يتجلى في التقلب المستمر في أسواق السندات، بينما انخفضت التقلبات في أسواق الأسهم بمنطقة اليورو إلى أدنى مستوى لها منذ ظهور جائحة فيروس كورونا في فبراير 2020.

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