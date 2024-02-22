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ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات

2/22/2024 11:19:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات في الأسبوع الماضي، بينما انخفض مخزون البنزين والمقطرات.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن مخزونات النفط زادت 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من شهر فبراير الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعها بمقدار 3.9 مليون برميل.

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وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 300 ألف برميل، فيما تراجع مخزون المقطرات – يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 4 ملايين برميل.

المصدر:

MENAFN22022024000202011048ID1107889418

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