ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات في الأسبوع الماضي، بينما انخفض مخزون البنزين والمقطرات.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس، أن مخزونات النفط زادت 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من شهر فبراير الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعها بمقدار 3.9 مليون برميل.
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وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 300 ألف برميل، فيما تراجع مخزون المقطرات – يشمل الديزل وزيت التدفئة- بنحو 4 ملايين برميل.
المصدر:
MENAFN22022024000202011048ID1107889418
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