الذهب يتراجع عند التسوية مع تقييم بيانات سوق العمل الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت مرونة سوق العمل الأمريكية رغم تشديد السياسة النقدية.
وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.2% أو 3.6 دولار عند 2030.7 دولار للأوقية، عقب ارتفاع في وقت سابق إلى 2045.5 دولار.
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بينما استقرت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 103.93 نقطة.
وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 12 ألف طلب عند 201 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في السابع العاشر من فبراير، خلافًا للتوقعات بارتفاعها إلى 216 ألف طلب.
وحذّر“فيليب جيفرسون” نائب رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، من مخاطر الخفض المبكر لأسعار الفائدة استجابة لتباطؤ التضخم، الأمر الذي قد يعيق تحقيق هدف البنك المركزي المتمثل في استقرار الأسعار.
وأظهرت أداة“فيد واتش” ارتفاع توقعات الأسواق بتثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع مارس عند 95.5%، مقارنة بـ 56.8% قبل شهر واحد، فيما زادت توقعات عدم تغيير السياسة خلال مايو إلى 75.4% من 15.9%.
المصدر:
MENAFN22022024000202011048ID1107889417
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