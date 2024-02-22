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الذهب يتراجع عند التسوية مع تقييم بيانات سوق العمل الأمريكية

2/22/2024 11:19:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت مرونة سوق العمل الأمريكية رغم تشديد السياسة النقدية.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.2% أو 3.6 دولار عند 2030.7 دولار للأوقية، عقب ارتفاع في وقت سابق إلى 2045.5 دولار.

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بينما استقرت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- عند 103.93 نقطة.

وبحسب بيانات وزارة العمل الأمريكية، انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 12 ألف طلب عند 201 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في السابع العاشر من فبراير، خلافًا للتوقعات بارتفاعها إلى 216 ألف طلب.

وحذّر“فيليب جيفرسون” نائب رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، من مخاطر الخفض المبكر لأسعار الفائدة استجابة لتباطؤ التضخم، الأمر الذي قد يعيق تحقيق هدف البنك المركزي المتمثل في استقرار الأسعار.

وأظهرت أداة“فيد واتش” ارتفاع توقعات الأسواق بتثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع مارس عند 95.5%، مقارنة بـ 56.8% قبل شهر واحد، فيما زادت توقعات عدم تغيير السياسة خلال مايو إلى 75.4% من 15.9%.

المصدر:

MENAFN22022024000202011048ID1107889417

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