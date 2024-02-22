النفط يعزز مكاسبه ويحقق أعلى تسوية في 15 أسبوعًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط عند تسوية تعاملات الخميس، مع تقييم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تزامنًا مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأقل من التوقعات.
وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل بنسبة 0.75% بما يعادل 64 سنتًا عند 83.67 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في نهاية الجلسة منذ السادس من نوفمبر (84.04 دولار).
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فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.9% أو 70 سنتًا إلى 78.61 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ 6 نوفمبر (79.66 دولار).
ويتوقع محللو“دويتشه بنك” أن يؤدي ارتفاع الطلب الموسمي خلال النصف الثاني من العام إلى دفع سعر خام برنت إلى 88 دولارًا للبرميل بحلول نهاية 2024.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط ارتفعت بمقدار 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من شهر فبراير، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة بمقدار 3.9 مليون برميل.
المصدر:
MENAFN22022024000202011048ID1107889416
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