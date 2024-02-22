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النفط يعزز مكاسبه ويحقق أعلى تسوية في 15 أسبوعًا

2/22/2024 11:19:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط عند تسوية تعاملات الخميس، مع تقييم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تزامنًا مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأقل من التوقعات.

وعند التسوية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل بنسبة 0.75% بما يعادل 64 سنتًا عند 83.67 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في نهاية الجلسة منذ السادس من نوفمبر (84.04 دولار).

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فيما ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 0.9% أو 70 سنتًا إلى 78.61 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ 6 نوفمبر (79.66 دولار).

ويتوقع محللو“دويتشه بنك” أن يؤدي ارتفاع الطلب الموسمي خلال النصف الثاني من العام إلى دفع سعر خام برنت إلى 88 دولارًا للبرميل بحلول نهاية 2024.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط ارتفعت بمقدار 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من شهر فبراير، في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادة بمقدار 3.9 مليون برميل.

المصدر:

MENAFN22022024000202011048ID1107889416

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