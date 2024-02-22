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بريطانيا تفرض 50 عقوبة جديدة على روسيا

2/22/2024 11:19:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، فرض أكثر من 50 عقوبة جديدة على روسيا، قبل يومين من الذكرى الثانية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وحسبما أفادت صحيفة“الجارديان” البريطانية، فإن العقوبات البريطانية الجديدة تستهدف شركات مُصنعة للذخائر وشركات الإلكترونيات وتجار ماس ونفط وتهدف إلى تقليص ترسانة أسلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

موضوعات متعلقة روسيا تسعى لتعزيز اقتصادها ردًا على العقوبات الأمريكية الجديدة عضو بالفيدرالي يحذر من تضرر سوق النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط النفط يعزز مكاسبه ويحقق أعلى تسوية في 15 أسبوعًا

وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون -لدى إعلانه العقوبات الجديدة في بيان-:“لقد أظهرت أوكرانيا أنها قادرة على الدفاع عن نفسها وسوف تفعل ذلك. لقد تصور بوتن خطأً أنه ما دام اقتصاد روسيا أكبر من اقتصاد أوكرانيا، فإنه سيحقق نصراً سريعاً. لكن اقتصادات أصدقاء أوكرانيا أكبر بنحو 25 مرة من اقتصاد روسيا. وبعد عامين، نقف متحدين في دعم أوكرانيا”.

وأضاف“إن ضغوطنا الاقتصادية الدولية تعني أن روسيا لا تستطيع تحمل هذه العملية العسكرية غير القانونية. إن عقوباتنا تحرم بوتين من الموارد التي يحتاجها بشدة لتمويل حربه المتعثرة. معًا، لن نتهاون في وجه الطغيان. وسوف نستمر في دعم أوكرانيا في نضالها من أجل الديمقراطية – طالما استغرق الأمر ذلك”.

وبدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير من عام 2022.

المصدر:

MENAFN22022024000202011048ID1107889415

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