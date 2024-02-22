عضو بالفيدرالي يحذر من تضرر سوق النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتروسيا تسعى لتعزيز اقتصادها ردًا على العقوبات الأمريكية الجديدة بريطانيا تفرض 50 عقوبة جديدة على روسيا النفط يعزز مكاسبه ويحقق أعلى تسوية في 15 أسبوعًا

حذّر نائب رئيس مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الخميس، من مخاطر الصراع في الشرق الأوسط، فضلًا عن الخفض المبكر لأسعار الفائدة استجابة لتباطؤ التضخم، الأمر الذي قد يعيق تحقيق هدف البنك المركزي المتمثل في استقرار الأسعار.

وقال“فيليب جيفرسون” خلال كلمة في معهد“بيترسون” للاقتصاد الدولي:“يمكن أن يؤدي التيسير المفرط إلى توقف أو انعكاس التقدم المحرز نحو هدف استعادة استقرار الأسعار”.

وأعرب عن مخاطر رئيسية، حيث يمكن أن يكون الإنفاق الاستهلاكي أكثر مرونة مما يتوقع، مما يعطل التقدم في مواجهة التضخم، ومن الممكن أن تتضرر أسواق النفط والسلع بسبب اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وعندما سُئل عما إذا كانت مخاوف الركود الاقتصادي هي المحفزة لبدء خفض أسعار الفائدة، قال“جيفرسون”:“سألجأ لمجمل البيانات في الاقتصاد، للمساعدة في الحكم على موقف السياسة”.

واختتم“جيفرسون”:“ما زلت متفائلًا بشأن التقدم الذي أحرزناه بشأن التضخم، وإذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، فمن المرجح أن يكون من المناسب البدء في تخفيف قيود سياستنا في وقت لاحق من هذا العام”.

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