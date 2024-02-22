روسيا تسعى لتعزيز اقتصادها ردًا على العقوبات الأمريكية الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتعضو بالفيدرالي يحذر من تضرر سوق النفط بسبب الصراع في الشرق الأوسط بريطانيا تفرض 50 عقوبة جديدة على روسيا النفط يعزز مكاسبه ويحقق أعلى تسوية في 15 أسبوعًا

قال وزير الخارجية الروسي للصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، إن روسيا“سترد بالأفعال” على العقوبات الأمريكية الجديدة من خلال تعزيز اقتصادها ورفع مستويات المعيشة لشعبها.

واستطرد“سيرجي لافروف” الخميس:“سوف نرد بإجراءات تتعلق بتنمية اقتصادنا، وتطوير وتعزيز العلاقات مع الشركاء الذين لديهم قدرات على عقد الصفقات وبناء علاقات اقتصادية”، بحسب صحيفة“تاس” الرسمية.

وأوضح أن الاقتصادات الغربية، وخاصة الأوروبية منها، في وضع حرج، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تظهر أن معدلات النمو الاقتصادي في البلدان النامية ستتجاوز المتوسطات العالمية (3.1%) وستصل إلى 4.1% في عام 2024.

واختتم“لافروف”:“نتطلع إلى تحقيق مصالح شعوبنا ورفع مستوى معيشة المواطنين، ولن نعتمد على أولئك الذين اعتادوا السيطرة على الاقتصاد العالمي ونهب وقتل شعوب البلدان الأخرى والاستيلاء على مواردها وثرواتها الطبيعية”.

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