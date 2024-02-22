روسيا تسعى لتعزيز اقتصادها ردًا على العقوبات الأمريكية الجديدة

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قال وزير الخارجية الروسي للصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، إن روسيا“سترد بالأفعال” على العقوبات الأمريكية الجديدة من خلال تعزيز اقتصادها ورفع مستويات المعيشة لشعبها.
واستطرد“سيرجي لافروف” الخميس:“سوف نرد بإجراءات تتعلق بتنمية اقتصادنا، وتطوير وتعزيز العلاقات مع الشركاء الذين لديهم قدرات على عقد الصفقات وبناء علاقات اقتصادية”، بحسب صحيفة“تاس” الرسمية.
وأوضح أن الاقتصادات الغربية، وخاصة الأوروبية منها، في وضع حرج، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تظهر أن معدلات النمو الاقتصادي في البلدان النامية ستتجاوز المتوسطات العالمية (3.1%) وستصل إلى 4.1% في عام 2024.
واختتم“لافروف”:“نتطلع إلى تحقيق مصالح شعوبنا ورفع مستوى معيشة المواطنين، ولن نعتمد على أولئك الذين اعتادوا السيطرة على الاقتصاد العالمي ونهب وقتل شعوب البلدان الأخرى والاستيلاء على مواردها وثرواتها الطبيعية”.
المصدر:
MENAFN22022024000202011048ID1107889413
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