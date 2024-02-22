دويتشه بنك يتوقع وصول خام برنت إلى 88 دولارا بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Anbaa) يتوقع محللو «دويتشه بنك» أن يؤدي السوق شبه المتوازن في النصف الأول من العام وارتفاع الطلب الموسمي في النصف الثاني إلى دفع سعر خام برنت إلى 88 دولارا للبرميل بحلول نهاية 2024.
وكتب استراتيجيو البنك في مذكرة نقلتها «إف إكس ستريت»: نتطلع لاستمرار انضباط «أوپيك+» في سوق شبه متوازن خلال النصف الأول، والقوة الموسمية في الطلب في النصف الثاني من العام.
وأشار وارن باترسون وإيوا مانثي استراتيجيو السلع الأساسية لدى «آي إن جي» إلى أن المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ الاستهلاك العالمي خاصة في الصين تحد من أي ارتفاع كبير في أسعار النفط.
ومع ذلك فإن الصراعات الجيوسياسية المتزايدة والجهود المستمرة التي تبذلها «أوپيك+» للحد من مستويات الإنتاج أبقت أسعار النفط في نطاق تداول ضيق في الوقت الحالي.
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