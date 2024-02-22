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انخفاض استهلاك الغاز الأوروبي إلى أدنى مستوى منذ 10 سنوات

2/22/2024 11:07:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انخفض استهلاك الغاز الأوروبي في عام 2023 إلى أدنى مستوى منذ 10 سنوات، لكن القارة لاتزال تستورد الغاز الطبيعي المسال الروسي، وفقا لدراسة أجراها معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي نشرت الأربعاء.
وذكر التقرير أن «استهلاك الغاز في أوروبا (الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنروج وتركيا) تراجع في عام 2023 إلى أدنى مستوى منذ 10 سنوات، حيث كثفت الدول تدابير كفاءة الطاقة ونشر الطاقة المتجددة».
وتحديدا، انخفض إلى 452 مليار متر مكعب أي أقل من استهلاك عام 2014 (472 مليار متر مكعب)، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».
وفي العامين اللذين أعقبا بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا «انخفض الطلب الأوروبي بنسبة 20%»، سعت أوروبا إلى التكيف بعد وقف الشحنات الروسية عبر خط أنابيب الغاز وتحولت أكثر إلى الغاز الطبيعي المسال، الذي ينقل بحرا.
من حيث القيمة، بلغت مبيعات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا لعامي 2022 و2023 أكثر من 170 مليار يورو.
في هذين العامين، إذا استوردت القارة الغاز الطبيعي المسال الأميركي أولا (مقابل 75.15 مليار يورو)، فإن روسيا ما زالت تحتل المرتبة الثانية (23.84 مليار يورو) تليها قطر (23.80 مليار يورو).
من حيث الحجم، ظلت مبيعات الغاز الطبيعي المسال «مستقرة من عام إلى آخر» بين 2022 و2023، حسب الدراسة.
وزادت شحنات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى أوروبا بنسبة 11% بين عامي 2021 و2023، وتضاعفت إلى إسبانيا وزادت ثلاثة أضعاف إلى بلجيكا. وظلت فرنسا، رغم انخفاض وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنسبة 35% خلال العام الماضي، ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في القارة العجوز.
وبعد عامين من بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا «أصبح نظام الطاقة الأوروبي أكثر تنوعا ومرونة»، كما تقول آنا ماريا جالر ماكاريفيتش المحللة في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي.
وتؤكد أن جهود التكيف التي بذلتها الدول الأوروبية مكنت القارة من «مواصلة خفض طلبها على الغاز».
والنتيجة هي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، قد يصل إلى «الذروة» اعتبارا من عام 2025، وفقا للمعهد.
وتؤكد أنه على الرغم من ذلك، تواصل القارة الأوروبية زيادة قدراتها على تخزين الغاز الطبيعي المسال.
وبلغ متوسط معدل استخدام محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي 58.52% في عام 2023، وفقا للمعهد مقارنة بـ 62.94% في عام 2022.

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