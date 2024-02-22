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غولدمان ساكس يتوقع ارتفاعا كبيرا لأسعار الذهب والنحاس مع بدء خفض الفائدة

2/22/2024 11:07:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقع محللو بنك «غولدمان ساكس» أن تشهد أسعار الذهب والنحاس أكبر زيادة فورية في سوق المعادن، جراء التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا العام، وذكر أن خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النحاس بنسب قد تصل إلى 6% و3% لكل من الذهب والنفط.
وتتماشى التوقعات الجديدة مع تقديرات محللي مجموعة «سيتي» التي صدرت يوم أول من أمس، حيث توقعت أن تصل أسعار الذهب إلى مستوى 3 آلاف دولار بدعم من مشتريات البنوك المركزية للمعدن الأصفر.

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