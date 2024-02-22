غولدمان ساكس يتوقع ارتفاعا كبيرا لأسعار الذهب والنحاس مع بدء خفض الفائدة

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقع محللو بنك «غولدمان ساكس» أن تشهد أسعار الذهب والنحاس أكبر زيادة فورية في سوق المعادن، جراء التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا العام، وذكر أن خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النحاس بنسب قد تصل إلى 6% و3% لكل من الذهب والنفط.
وتتماشى التوقعات الجديدة مع تقديرات محللي مجموعة «سيتي» التي صدرت يوم أول من أمس، حيث توقعت أن تصل أسعار الذهب إلى مستوى 3 آلاف دولار بدعم من مشتريات البنوك المركزية للمعدن الأصفر.
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