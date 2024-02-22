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دويتشه بنك يتوقع وصول خام برنت إلى 88 دولارا بنهاية 2024

2/22/2024 11:07:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتوقع محللو «دويتشه بنك» أن يؤدي السوق شبه المتوازن في النصف الأول من العام وارتفاع الطلب الموسمي في النصف الثاني إلى دفع سعر خام برنت إلى 88 دولارا للبرميل بحلول نهاية 2024.
وكتب استراتيجيو البنك في مذكرة نقلتها «إف إكس ستريت»: نتطلع لاستمرار انضباط «أوپيك+» في سوق شبه متوازن خلال النصف الأول، والقوة الموسمية في الطلب في النصف الثاني من العام.
وأشار وارن باترسون وإيوا مانثي استراتيجيو السلع الأساسية لدى «آي إن جي» إلى أن المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ الاستهلاك العالمي خاصة في الصين تحد من أي ارتفاع كبير في أسعار النفط.
ومع ذلك فإن الصراعات الجيوسياسية المتزايدة والجهود المستمرة التي تبذلها «أوپيك+» للحد من مستويات الإنتاج أبقت أسعار النفط في نطاق تداول ضيق في الوقت الحالي.

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