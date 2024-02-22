وربة خدماتنا المصرفية مستمرة

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- Al-Anbaa) تزامنا مع حلول الأعياد الوطنية يواصل بنك وربة تقديم خدماته المصرفية لعملائه الكرام خلال العطلة الرسمية حتى يوم الاثنين 26 فبراير عبر فرع المطار على مدار 24 ساعة، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للعملاء، إضافة إلى استمرار خدمة الاتصال الهاتفي عبر مركز الاتصال ومنصات البنك لدى مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الأونلاين.
وأفاد عبدالله الشعيل مدير إدارة أول إدارة الفروع في المجموعة المصرفية للأفراد بأن بنك وربة مستعد لخدمة عملائه عبر تقديم جميع خدماته المصرفية خلال هذه الإجازة وتوفير كل الخدمات المصرفية لعملاء البنك، ويمتلك عملاء وربة مميزات نوعية، حيث بإمكانهم إجراء جانب من العمليات المصرفية الأساسية عبر أجهزة الهواتف الذكية من خلال تطبيق بنك وربة الفريد من نوعه.
هذا، وسيستأنف بنك وربة تقديم خدماته المصرفية عبر كل فروعه المصرفية بعد انتهاء الإجازة الرسمية مباشرة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024.
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