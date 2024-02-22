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وربة خدماتنا المصرفية مستمرة

2/22/2024 11:07:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تزامنا مع حلول الأعياد الوطنية يواصل بنك وربة تقديم خدماته المصرفية لعملائه الكرام خلال العطلة الرسمية حتى يوم الاثنين 26 فبراير عبر فرع المطار على مدار 24 ساعة، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات للعملاء، إضافة إلى استمرار خدمة الاتصال الهاتفي عبر مركز الاتصال ومنصات البنك لدى مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الأونلاين.
وأفاد عبدالله الشعيل مدير إدارة أول إدارة الفروع في المجموعة المصرفية للأفراد بأن بنك وربة مستعد لخدمة عملائه عبر تقديم جميع خدماته المصرفية خلال هذه الإجازة وتوفير كل الخدمات المصرفية لعملاء البنك، ويمتلك عملاء وربة مميزات نوعية، حيث بإمكانهم إجراء جانب من العمليات المصرفية الأساسية عبر أجهزة الهواتف الذكية من خلال تطبيق بنك وربة الفريد من نوعه.
هذا، وسيستأنف بنك وربة تقديم خدماته المصرفية عبر كل فروعه المصرفية بعد انتهاء الإجازة الرسمية مباشرة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024.

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