أودي الكويت تختتم مشاركتها في معرض أوتو لاند

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- Al-Anbaa) أعلنت أودي الكويت الممثلة بشركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات عن نجاح مشاركتها في معرض «أوتو لاند» الذي أقيم في أرض المعارض بمشرف في الفترة من 7 حتى 18 فبراير 2024، وكشفت أنها ستستمر في تقديم العروض الحصرية على السيارات التي تم عرضها في المعرض حتى نهاية شهر فبراير الجاري.
وشاركت أودي الكويت في معرض «أوتو لاند» بخمسة طرازات من السيارات هي A6، A3، Q3 Sportback، Q5 Sportback، وQ8.
وقدمت لعملائها عروضا خاصة واستثنائية لامتلاك سيارة أودي A3 S-Line بـ 249 دينارا شهريا بدون دفعة أولى و0% فائدة، وأودي Q3 بـ 299 دينار شهريا، وأودي Q5 Sportback S-Line بـ 350 دينارا شهريا وأودي Q7 S-Line بـ 26.999 دينارا، بالإضافة إلى أودي Q8 S-Line بـ 31.500 دينار.
وبالإضافة إلى الأسعار الخاصة، تتوافر سيارات أودي المختارة في صالة العرض مع ضمان المصنع لمدة 5 سنوات، وباقة خدمة لمدة 5 سنوات وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.
بالإضافة إلى ذلك، تتوافر باقة صيانة إضافية لمدة 5 سنوات على سيارات Q3 وAudi A3 فقط. وتتميز سيارات أودي بالتصميم المثالي والفخامة والعملية والتكنولوجيا الحديثة.
ويمنحك طراز أودي A3 كافة الأدوات والإمكانات التي تضمن لك تجربة قيادة مثالية وآمنة، مثل نظام الوسائط المتعددة MMI Plus المتطور الذي يعمل باللمس، قمرة القيادة الرقمية (اختيارية) التي توفر لك كافة المعلومات حول أداء السيارة والشاشات المرتفعة إلى مستوى الرأس.
وتتميز سيارة أودي A6 سيدان الجديدة بتصميم عصري وديناميكي مع مصابيح أمامية رفيعة ومرسومة، وشبكة أودي أحادية الإطار، ومداخل هواء واسعة من الكروم.
وتعكس المقصورة الداخلية مستوى استثنائيا من الفخامة، وهي مجهزة بأحدث تقنيات الراحة والترفيه، مع خفض صوت المحرك لتوفير أكبر قدر من الهدوء داخل السيارة.
وتثير سيارة Audi A3 سيدان الإعجاب بشبكتها الأمامية القوية وتصميمها الواسع. فهي توفر نظام الوسائط المتعددة MMI Plus المتقدم، وقمرة القيادة الرقمية الاختيارية، والشاشات على مستوى الرأس لتجربة قيادة آمنة.
ومع الجيل الثاني من طراز Audi Q3 بإمكانك الاستمتاع براحة القيادة الفائقة الذي يعكس المفهوم المثالي للسيارات الرياضية العائلية، حيث يوفر الأداء المعزز والعديد من الميزات العملية تجربة قيادة أكثر قوة وثقة، يكملها مظهرها العام الديناميكي الذي ينضح بأسلوب حياة حضري.
ومرة أخرى، تعد الشبكة العريضة ذات الإطار الواحد هي الميزة الأكثر لفتا للنظر في مقدمة السيارة. تضم الشبكة مجموعة من الألواح المعدنية الطولية.
تعتبر المصابيح الأمامية والخلفية والنتوء الجانبي الذي يربط بينهما عناصر جمالية استثنائية. يمكنك الاختيار من بين ثلاثة أنواع من التصميم: الأساسي، والمتقدم، والفئة-S.
يمكنك أيضا الاختيار من بين سبعة ألوان رائعة، بما في ذلك البرتقالي الساطع والأزرق الفاتح. أما الإطارات فهي متوافرة بعدة مقاسات من 17 إلى 20 بوصة.
وتتوافر سيارة Audi Q3 في ثلاثة مستويات من التجهيز: مجموعة Q3 Starter Pack المذهلة مع لمسات زخرفية باللون الفضي المعدني، وعجلات مقاس 17 بوصة، ومصابيح أمامية LED، وكل التكنولوجيا التي تحتاج اليها، معالجة بذكاء.
حزمة متطورة ومتفوقة: مناسبة لأولئك الذين يريدون المزيد، تم تعزيز التصميم المذهل لسيارة Q3 من خلال هذه الحزمة من خلال تجهيزاتها الخارجية الرائعة وعجلاتها مقاس 18 بوصة، ناهيك عن المصابيح الأمامية LED وقمرة القيادة الافتراضية Audi، وهي ميزات قياسية.
باقة S Line
تقدم سيارة Audi Q3 S Line عجلات يصل قطرها إلى 19 بوصة، ومصابيح أمامية LED تتميز بتقنية Audi Matrix، ومؤشرات ديناميكية أمامية وخلفية. هذه هي الترقية التي كنت تنتظرها.
تصور جديد للسيارات الرياضية
ويتميز طراز أودي Q5 بأقوى خصائص السيارات الرياضية من حيث التطبيق العملي. ولمزيد من الرفاهية، يمكنك إضافة نظام الوسائط المتعددة المتطور MMI الذي يعمل باللمس (اختياري)، أو قمرة القيادة الرقمية (اختياري)، وغيرها من تقنيات الاتصالات والترفيه المتقدمة التي تنفرد بها أودي.
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