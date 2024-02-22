أودي الكويت تختتم مشاركتها في معرض أوتو لاند

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت أودي الكويت الممثلة بشركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات عن نجاح مشاركتها في معرض «أوتو لاند» الذي أقيم في أرض المعارض بمشرف في الفترة من 7 حتى 18 فبراير 2024، وكشفت أنها ستستمر في تقديم العروض الحصرية على السيارات التي تم عرضها في المعرض حتى نهاية شهر فبراير الجاري.وشاركت أودي الكويت في معرض «أوتو لاند» بخمسة طرازات من السيارات هي A6، A3، Q3 Sportback، Q5 Sportback، وQ8.

وقدمت لعملائها عروضا خاصة واستثنائية لامتلاك سيارة أودي A3 S-Line بـ 249 دينارا شهريا بدون دفعة أولى و0% فائدة، وأودي Q3 بـ 299 دينار شهريا، وأودي Q5 Sportback S-Line بـ 350 دينارا شهريا وأودي Q7 S-Line بـ 26.999 دينارا، بالإضافة إلى أودي Q8 S-Line بـ 31.500 دينار.

وبالإضافة إلى الأسعار الخاصة، تتوافر سيارات أودي المختارة في صالة العرض مع ضمان المصنع لمدة 5 سنوات، وباقة خدمة لمدة 5 سنوات وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، تتوافر باقة صيانة إضافية لمدة 5 سنوات على سيارات Q3 وAudi A3 فقط. وتتميز سيارات أودي بالتصميم المثالي والفخامة والعملية والتكنولوجيا الحديثة.

ويمنحك طراز أودي A3 كافة الأدوات والإمكانات التي تضمن لك تجربة قيادة مثالية وآمنة، مثل نظام الوسائط المتعددة MMI Plus المتطور الذي يعمل باللمس، قمرة القيادة الرقمية (اختيارية) التي توفر لك كافة المعلومات حول أداء السيارة والشاشات المرتفعة إلى مستوى الرأس.

وتتميز سيارة أودي A6 سيدان الجديدة بتصميم عصري وديناميكي مع مصابيح أمامية رفيعة ومرسومة، وشبكة أودي أحادية الإطار، ومداخل هواء واسعة من الكروم.

وتعكس المقصورة الداخلية مستوى استثنائيا من الفخامة، وهي مجهزة بأحدث تقنيات الراحة والترفيه، مع خفض صوت المحرك لتوفير أكبر قدر من الهدوء داخل السيارة.

وتثير سيارة Audi A3 سيدان الإعجاب بشبكتها الأمامية القوية وتصميمها الواسع. فهي توفر نظام الوسائط المتعددة MMI Plus المتقدم، وقمرة القيادة الرقمية الاختيارية، والشاشات على مستوى الرأس لتجربة قيادة آمنة.

ومع الجيل الثاني من طراز Audi Q3 بإمكانك الاستمتاع براحة القيادة الفائقة الذي يعكس المفهوم المثالي للسيارات الرياضية العائلية، حيث يوفر الأداء المعزز والعديد من الميزات العملية تجربة قيادة أكثر قوة وثقة، يكملها مظهرها العام الديناميكي الذي ينضح بأسلوب حياة حضري.

ومرة أخرى، تعد الشبكة العريضة ذات الإطار الواحد هي الميزة الأكثر لفتا للنظر في مقدمة السيارة. تضم الشبكة مجموعة من الألواح المعدنية الطولية.

تعتبر المصابيح الأمامية والخلفية والنتوء الجانبي الذي يربط بينهما عناصر جمالية استثنائية. يمكنك الاختيار من بين ثلاثة أنواع من التصميم: الأساسي، والمتقدم، والفئة-S.

يمكنك أيضا الاختيار من بين سبعة ألوان رائعة، بما في ذلك البرتقالي الساطع والأزرق الفاتح. أما الإطارات فهي متوافرة بعدة مقاسات من 17 إلى 20 بوصة.

وتتوافر سيارة Audi Q3 في ثلاثة مستويات من التجهيز: مجموعة Q3 Starter Pack المذهلة مع لمسات زخرفية باللون الفضي المعدني، وعجلات مقاس 17 بوصة، ومصابيح أمامية LED، وكل التكنولوجيا التي تحتاج اليها، معالجة بذكاء.

حزمة متطورة ومتفوقة: مناسبة لأولئك الذين يريدون المزيد، تم تعزيز التصميم المذهل لسيارة Q3 من خلال هذه الحزمة من خلال تجهيزاتها الخارجية الرائعة وعجلاتها مقاس 18 بوصة، ناهيك عن المصابيح الأمامية LED وقمرة القيادة الافتراضية Audi، وهي ميزات قياسية.باقة S Lineتقدم سيارة Audi Q3 S Line عجلات يصل قطرها إلى 19 بوصة، ومصابيح أمامية LED تتميز بتقنية Audi Matrix، ومؤشرات ديناميكية أمامية وخلفية. هذه هي الترقية التي كنت تنتظرها.تصور جديد للسيارات الرياضيةويتميز طراز أودي Q5 بأقوى خصائص السيارات الرياضية من حيث التطبيق العملي. ولمزيد من الرفاهية، يمكنك إضافة نظام الوسائط المتعددة المتطور MMI الذي يعمل باللمس (اختياري)، أو قمرة القيادة الرقمية (اختياري)، وغيرها من تقنيات الاتصالات والترفيه المتقدمة التي تنفرد بها أودي.