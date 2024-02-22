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الوطني يمنح عملاءه خصما حصريا لدى إكسايت أونلاين للإلكترونيات

2/22/2024 11:07:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحرص بنك الكويت الوطني دائما على إثراء التجربة المصرفية لعملائه، من خلال توفير أفضل العروض الحصرية والمكافآت الاستثنائية، وفي هذا الإطار أعلن البنك عن منح عملائه خصما حصريا بقيمة 20% على منتجات «إكسايت» للإلكترونيات، وذلك بمناسبة احتفال الكويت بالأعياد الوطنية.
وبموجب هذا العرض سيتمكن العملاء من الحصول على خصم بنسبة 20% لدى «إكسايت» للإلكترونيات بحد أقصى 30 دينارا لمرة واحدة خلال يومي 25 و26 الجاري الموافقين للعيد الوطني وعيد التحرير.
وسيكون العرض متاحا أمام العملاء عبر موقع وتطبيق إكسايت فقط، بشرط أن يكون الحد الأدنى للإنفاق 20 دينارا من خلال بطاقات الوطني المؤهلة التالية:
بطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية
بطاقة Visa Infinite الوطني الائتمانية
بطاقة Visa Infinite KWT الوطني الائتمانية
بطاقة Visa Infinite الوطني - مؤسسة البترول الكويتية الائتمانية
بطاقة Visa Signature الوطني - الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية
بطاقة Visa Infinite الوطني-الخطوط الجوية الكويتية (نادي الواحة) الائتمانية
بطاقة Visa Signature الوطني أفيوس مسبقة الدفع
وبهذه المناسبة، قال مدير منتجات البطاقات بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في البنك بدر الجناح: تزامنا مع الاحتفال بالأعياد الوطنية، نحرص على أن نكون الأقرب دائما لعملائنا ونشاركهم فرحتهم، من خلال توفير أفضل العروض الحصرية المصممة خصيصا لتلبي احتياجاتهم من مختلف الشرائح والأعمار، كما أننا نعمل باستمرار وعلى مدار الساعة من أجل مواكبة احتياجاتهم المتغيرة والارتقاء بتطلعاتهم إلى أعلى المستويات.
وأضاف الجناح: لدينا علاقات راسخة مع كبرى المؤسسات الرائدة في العديد من القطاعات، ونحن سعداء بالشراكة مع شركة «إكسايت» للإلكترونيات، والتي نسعى من خلالها إلى إثراء التجربة المصرفية التي يحصل عليها العملاء بما يمنحهم أفضل العروض والمزايا والخصومات.
وأكد الجناح أن التميز وتقديم أفضل تجربة مصرفية للعملاء يعد جزءا رئيسيا من ثقافة بنك الكويت الوطني، مشيرا إلى أن البنك يتواصل باستمرار مع العملاء للوقوف على احتياجاتهم والاطلاع على رغباتهم، ومن ثم العمل على تلبية هذه الاحتياجات بتوفير أفضل الخدمات والعروض الحصرية بشكل يتجاوز توقعاتهم ويمنحهم تجربة مصرفية أكثر رفاهية.
من جانبه، أكد سليم حماد مدير عام أول للتجارة الإلكترونية «صناعات الغانم» أن التعاون مع بنك الكويت الوطني لتقديم هذا الخصم الحصري على منتجات إلكترونيات إكسايت بمناسبة الأعياد الوطنية يعكس التزامنا بتوفير قيمة استثنائية وخدمة ممتازة لعملائنا. من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تعزيز احتفال عملائنا بتحسين تجربة التسوق لديهم.
وتعد بطاقات الوطني الائتمانية الحل الأمثل لإتمام المدفوعات، حيث يمنح استخدامها العديد من المزايا ومنها برنامج مايلز الوطني وبرنامج مكافآت الوطني، بالإضافة إلى خدمة حماية المشتريات وخدمة تمديد فترة الضمان وفرصة الدخول في سحوبات الوطني المتعددة.

MENAFN22022024000130011022ID1107889341

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