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التجاري يواصل توفير خدماته لعملائه

2/22/2024 11:07:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك التجاري الكويتي عن استمرار تقديم خدماته المصرفية للعملاء خلال عطلة العيد الوطني ويوم التحرير يومي الأحد والاثنين الموافقين 25 و26 فبراير 2024، وذلك في فرع مطار الكويت الدولي T1 (قاعة الوصول) على مدار الساعة، بالإضافة إلى فرع الأفنيوز من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 10 مساء من السبت إلى الخميس ويوم الجمعة من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 10 مساء، فرع الخيران من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 10 مساء من الأحد إلى الأربعاء و10 صباحا إلى الساعة 11 مساء من الخميس إلى السبت.
كما يمكن للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية من خلال فروع الخدمة الذاتية التي توفر أفضل الخدمات المصرفية للعملاء على مدار الساعة في عدد من الفروع منها: الفرع الرئيسي، فرع حولي شارع بيروت، فرع الجهراء، فرع خيطان، فرع السالمية وفرع الدائري السادس وفرع الفحيحيل مجمع أجيال، فرع الري، فرع الشويخ، فرع الفروانية، فرع شرق، وفرع شارع فهد السالم، وكذلك أجهزة السحب والإيداع الآلي التابعة للبنك والتي توجد في مختلف مناطق الكويت.
ويعلن البنك أيضا عن استمرار تقديم خدماته على مدار الساعة عبر القنوات الإلكترونية والرقمية وهي خدمة الفيديو المباشر عبر تطبيق البنك والموقع الإلكتروني، إضافة إلى مركز خدمة العملاء والتواصل عبر خدمة الواتساب، الذي يستقبل اتصالات العملاء على مدار الساعة، ويقوم بالرد على استفساراتهم وتقديم الخدمات لهم في أسرع وقت من خلال فريق عمل مؤهل. هذا، وسيباشر أنشطة أعماله المعتادة يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024.

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