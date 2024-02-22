التجاري يواصل توفير خدماته لعملائه

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن البنك التجاري الكويتي عن استمرار تقديم خدماته المصرفية للعملاء خلال عطلة العيد الوطني ويوم التحرير يومي الأحد والاثنين الموافقين 25 و26 فبراير 2024، وذلك في فرع مطار الكويت الدولي T1 (قاعة الوصول) على مدار الساعة، بالإضافة إلى فرع الأفنيوز من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 10 مساء من السبت إلى الخميس ويوم الجمعة من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 10 مساء، فرع الخيران من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 10 مساء من الأحد إلى الأربعاء و10 صباحا إلى الساعة 11 مساء من الخميس إلى السبت.
كما يمكن للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية من خلال فروع الخدمة الذاتية التي توفر أفضل الخدمات المصرفية للعملاء على مدار الساعة في عدد من الفروع منها: الفرع الرئيسي، فرع حولي شارع بيروت، فرع الجهراء، فرع خيطان، فرع السالمية وفرع الدائري السادس وفرع الفحيحيل مجمع أجيال، فرع الري، فرع الشويخ، فرع الفروانية، فرع شرق، وفرع شارع فهد السالم، وكذلك أجهزة السحب والإيداع الآلي التابعة للبنك والتي توجد في مختلف مناطق الكويت.
ويعلن البنك أيضا عن استمرار تقديم خدماته على مدار الساعة عبر القنوات الإلكترونية والرقمية وهي خدمة الفيديو المباشر عبر تطبيق البنك والموقع الإلكتروني، إضافة إلى مركز خدمة العملاء والتواصل عبر خدمة الواتساب، الذي يستقبل اتصالات العملاء على مدار الساعة، ويقوم بالرد على استفساراتهم وتقديم الخدمات لهم في أسرع وقت من خلال فريق عمل مؤهل. هذا، وسيباشر أنشطة أعماله المعتادة يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2024.
MENAFN22022024000130011022ID1107889340
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.