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الأهلي يعلن إغلاق فروعه باستثناء الخيران مول

2/22/2024 11:07:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتقدم البنك الأهلي الكويتي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الكريم وجميع المقيمين، بمناسبة ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير للكويت.
وبهذه المناسبة، سيغلق البنك أبوابه وجميع فروعه يومي الأحد والاثنين 25 و26 الجاري، على أن يستأنف أعماله كالمعتاد يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024.
وسيستقبل فرع الخيران في الخيران مول العملاء كالمعتاد خلال العطلة من 10 صباحا إلى 10 مساء. وأكد البنك الأهلي الكويتي جاهزيته التامة لخدمة العملاء عبر مختلف منصاته الرقمية التي تشمل موقعه الإلكتروني، وتطبيقه على الهواتف الذكية، وأجهزة السحب الآلي الخاصة به المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن مركز خدمة العملاء «أهلا أهلي» على مدار الساعة خلال العطلة.

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