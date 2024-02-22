الأهلي يعلن إغلاق فروعه باستثناء الخيران مول

(MENAFN
- Al-Anbaa) يتقدم البنك الأهلي الكويتي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الكريم وجميع المقيمين، بمناسبة ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير للكويت.
وبهذه المناسبة، سيغلق البنك أبوابه وجميع فروعه يومي الأحد والاثنين 25 و26 الجاري، على أن يستأنف أعماله كالمعتاد يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024.
وسيستقبل فرع الخيران في الخيران مول العملاء كالمعتاد خلال العطلة من 10 صباحا إلى 10 مساء. وأكد البنك الأهلي الكويتي جاهزيته التامة لخدمة العملاء عبر مختلف منصاته الرقمية التي تشمل موقعه الإلكتروني، وتطبيقه على الهواتف الذكية، وأجهزة السحب الآلي الخاصة به المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن مركز خدمة العملاء «أهلا أهلي» على مدار الساعة خلال العطلة.
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