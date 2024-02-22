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مقامس الأهلي حريص على حماية بيانات عملائه

2/22/2024 11:07:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يستمر البنك الأهلي الكويتي في دعم حملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية التي تستمر فعالياتها بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، من أجل تحقيق الشمول المالي داخل المجتمع الكويتي، وتعريف العملاء على الحقوق والواجبات لدى التعامل مع البنوك وغيرها من المواضيع.
ويقوم البنك بنشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي، الذي يتضمن إعلانات توعوية مصورة ورسائل نصية ونصائح عبر كل منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به وجميع قنواته الإلكترونية، إضافة إلى إعادة نشر رسائل بنك الكويت المركزي للتوعية بأساليب الاحتيال المختلفة وكيفية الحماية من عمليات الاحتيال المصرفية واختراق حسابات وسائل التواصل والمواقع الوهمية والمنتحلة لصفات أو جهات رسمية، وغيرها من المواضيع المهمة.
وشدد البنك الأهلي الكويتي على ضرورة تجاهل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية المشبوهة، لافتا إلى أنه عادة ما يتم إرسال رسائل للاحتيال على العملاء عبر البريد الإلكتروني من المواقع المشبوهة، باستخدام شعار المؤسسات المعروفة مثل البنوك أو شركات الاتصال أو الشركات الكبرى، بحيث لا يستطيع المستخدم أن يميز بين البريد الإلكتروني الحقيقي والمشبوه.
وبهذه المناسبة، قال لؤي مقامس الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي - الكويت «حماية بيانات العملاء تشكل أولوية قصوى لدينا، ولذا نعمل على نشر مجموعة كبيرة من الإعلانات التوعوية لدعوة الجميع إلى عدم التفاعل مع الاتصالات المشبوهة والرسائل التي تصلهم وتطلب الحصول على البيانات المصرفية الخاصة بهم وغيرها».
وأضاف مقامس أن البنك الأهلي الكويتي لا يطلب أي معلومات خاصة بالعملاء عن طريق الاتصالات أو الرسائل القصيرة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا إياهم إلى عدم التفاعل ومشاركة بياناتهم الخاصة مع أي شخص أو جهة مجهولة، إلى جانب الاتصال على البنك وطلب إيقاف بطاقاتهم عند الشك بأي عمليات مشبوهة على حساباتهم.
واختتم مقامس تصريحه «نعمل في البنك الأهلي الكويتي على توفير أعلى مستويات الأمان عند إجراء المعاملات المصرفية باستخدام حلولنا ومنتجاتنا وبطاقاتنا المصرفية المتنوعة، مما يساعد على تحقيق أبرز أهداف حملة لنكن على دراية وهو منع تعرض العملاء لعمليات احتيال بجميع أنواعها».
ويأتي ذلك في وقت نصح البنك الأهلي الكويتي بضرورة التعامل بحذر مع الروابط الإلكترونية، وعدم مشاركة أي معلومات سرية مثل رقم البطاقات المصرفية أو الرمز السري أو رمز OTP مع الآخرين إلى جانب تسجيل الخروج من تطبيق البنك الخاص وموقعه الرسمي عند انتهاء العميل من إجراء معاملاته المصرفية.

MENAFN22022024000130011022ID1107889337

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