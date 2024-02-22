البورصة على موعد تنفيذ المراجعة الأولى لمؤشر MSCI يوم الخميس المقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
«بيتك» يعلن الانتهاء من تنفيذ الاندماج عن طريق الضم مع «الأهلي المتحد» 12.6 مليار دينار القيمة السوقية لـ «بيتك».. تمثل 28.3% من الإجمالي
شريف حمدي
تترقب بورصة الكويت أداء استثنائيا خلال الأسبوع المقبل الذي سيشهد 3 جلسات تداول فقط، حيث سيتم تنفيذ المراجعة السنوية الأولى لمؤشر مورغان ستانلي (MSCI) الذي سيدخل حيز النفاذ في مزاد الإغلاق بجلسة الخميس المقبل الموافق 29 فبراير، وهذه أول مراجعة للمؤشرات الأجنبية لسوق الكويت خلال العام الجاري.
واختتمت بورصة الكويت تداولات الأسبوع الجاري على أداء إيجابي مدعوما بسلسلة الارتفاعات التي استمرت على مدار 3 جلسات متتالية زاد خلالها مؤشر السوق الأول الذي يضم أغلب الشركات القيادية إلى أعلى من 8100 نقطة.
وأنهت البورصة جلسة تداولات الأسبوع بأداء متماسك، وذلك بعدما اكتست المؤشرات باللون الأحمر في الجلسة الختامية إثر أداء غلب عليه التذبذب في سلوك المتداولين وتراجع معدلات السيولة لتنخفض المؤشرات بنسبة طفيفة، وذلك استباقا لعطلة التحريـــر واليوم الوطني، حيــث من المقرر ان تعطل البورصة أعمالها يومي الأحد والاثنين المقبلين.
ورغم هذا التراجع بجلسة أمس، إلا ان التعاملات الأسبوعية شهدت مكاسب لافتة خاصة على مستوى القيمة السوقية التي ارتفعت بنسبة 1% بإضافة 476 مليون دينار.
فيما تراجعت السيولة المتدفقة لسوق الأسهم بنسبة 18.5% بمحصلة أسبوعية 299 مليون دينار بمتوسط يومي 60 مليون دينار مقابل 367 مليون دينار بمتوسط يومي 73.5 مليون دينار الأسبوع الماضي.
أما أحجام التــداول فتراجعت بقدر محدود بنسبة 0.5% بإجمالي كميات اسهم متداولة 1.372 مليار سهم مقابل 1.379 مليار سهم الأسبوع الماضي.
وسجلت المؤشرات ارتفاعات جماعية بنهاية التعاملات الأسبوعية، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.1% بإضافة 89 نقطة ليصل المؤشر إلى 8128 نقطة ارتفاعا من 8039 نقطة الأسبوع الماضي، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.1% بمكاسب 67 نقطة ليصل المؤشر إلى 6074 نقطة مقارنة بـ 6007 نقاط الأسبوع الماضي، ليرتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.1% أيضا من خلال مكاسب 81 نقطة ليصل إلى 7414 نقطة ارتفاعا من 7333 نقطة الأسبوع الماضي.
وفي سياق آخر، ارتفعت قيمة ملكيات الأجانب بأسهم السوق الأول بنسبة 1.5% لتصل إلى 5.44 مليارات دينار من نحو 5.36 مليارات دينار الأسبوع الماضي، وذلك وفقا لأحدث بيانات بورصة الكويت.
وأسفرت تحركات الأجانب عن رفع نسب التملك في اسهم السوق الأول خلال الأسبوع في أسهم 8 شركات، مقابل تراجعها في أسهم 5 شركات، واستقرت في أسهم 20 شركة.
إلى ذلك، أسدل الستار على عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على البنك الأهلي المتحد الكويتي أمس، وذلك بإعلان «بيتك» الانتهاء من تنفيذ عملية الاندماج عن طريق الضم.
وكشف «بيتك» في بيان نشر على موقع البورصة أمس، أنه تمت زيادة رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع لـ «بيتك» من 14.76 مليار سهم إلى 15.69 مليار سهم عن طريق إصدار 931.3 مليون سهم بالقيمة الاسمية التي تبلغ 100 فلس للسهم، مع علاوة إصدار والتي تمثل الفرق بين القيمة الاسمية للأسهم المصدرة، وقيمتها السوقية في تاريخ تنفيذ الاندماج.
وتتضمن الزيادة في رأس المال 889.9 مليون سهم تم تخصيصها لمجموعة «بيتك» مقابل إجمالي ملكيتها من رأس المال المصدر والمدفوع للبنك الأهلي المتحد - الكويت، والتي ستتم معالجتها كأسهم خزينة ضمن البيانات المالية المجمعة لمجموعة بيتك.
وأوضح «بيتك» أن الأثر المالي لذلك الإجراء سيظهر في البيانات المالية المجمعة للربع الأول من عام 2024، وكل الآثار المالية المترتبة على الاندماج.
وبإتمام عملية الاندماج، بلغت القيمة السوقية لأكبر بنك إسلامي بالبلاد 12.6 مليار دينار تشكل 28.3% من إجمالي القيمة للبورصة الكويتية.
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