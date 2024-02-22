6 ملايين دينار أرباح جي تي سي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت شركة «جي تي سي» عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت الشركة أرباح صافية بلغت 6 ملايين دينار، مرتفعة بنسبة 37% عن العام السابق، وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 22 فلسا للسهم الواحد عن السنة المالية 2023.
وجاءت هذه الأرباح مدعومة بارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 5% إلى 28.8 مليون دينار، وكذلك ارتفاع في الهوامش التشغيلية، وارتفعت بذلك ربحية السهم من 29.21 فلسا للسهم إلى 40.14 فلسا، وبلغ إجمالي أصول الشركة بنهاية العام 75.7 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 24% عن إجمالي الأصول، كما في 31 ديسمبر 2022، في حين ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 9% إلى 51.6 مليون دينار.
أما عن فترة الربع الأخير من العام، فقد بلغت الأرباح الصافية 1.6 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 43% عن الفترة ذاتها من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 7.2 ملايين دينار، وبلغت ربحية السهم 10.61 فلوس، مرتفعة من 7.43 فلوس في الربع الأخير من العام السابق.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة «جي تي سي»، الشيخ علي فواز الصباح: «تواصل الشركة نموها بفضل التوسع في عملياتها على مستوى خطوط أعمالها وأيضا جغرافيا خارج الكويت، كما بدأت الاستثمارات التي قامت بها الشركة في السوق السعودي على وجه الخصوص خلال السنوات الماضية، بتحقيق نتائج قوية».
ولفت إلى أن استراتيجية الشركة تولي الأولوية للقطاعات ذات هوامش ربحية أعلى، لدعم النمو في أسواق الشركة الـ 3 والتي بدورها نجحت في زيادة الهوامش التشغيلية، وتعمل خطوط أعمالها المتعددة على تعزيز أساسيات الشركة وتضعها في وضع متين يمكنها من مواصلة إضافة القيمة للمساهمين، وكذلك للعملاء والشركاء عامة.
وعينت «جي تي سي» شركة «كامكو إنفست» كصانع سوق لسهم الشركة، وهذا كجزء من التزامها بحماية وتعزيز حقوق المساهمين. كما تمت ترقية الشركة إلى مؤشر السوق الرئيسي 50 في بورصة الكويت والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من شهر فبراير من العام 2024، الأمر الذي يعكس زيادة الطلب على أسهم الشركة.
جدير بالذكر أن شركة «جي تي سي» تابعة لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، وهي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعمل شركاتها التابعة في عدة قطاعات تشمل قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الصناعة والتعليم.
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