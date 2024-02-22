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6 ملايين دينار أرباح جي تي سي

2/22/2024 11:07:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة «جي تي سي» عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت الشركة أرباح صافية بلغت 6 ملايين دينار، مرتفعة بنسبة 37% عن العام السابق، وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 22 فلسا للسهم الواحد عن السنة المالية 2023.
وجاءت هذه الأرباح مدعومة بارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 5% إلى 28.8 مليون دينار، وكذلك ارتفاع في الهوامش التشغيلية، وارتفعت بذلك ربحية السهم من 29.21 فلسا للسهم إلى 40.14 فلسا، وبلغ إجمالي أصول الشركة بنهاية العام 75.7 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 24% عن إجمالي الأصول، كما في 31 ديسمبر 2022، في حين ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 9% إلى 51.6 مليون دينار.
أما عن فترة الربع الأخير من العام، فقد بلغت الأرباح الصافية 1.6 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 43% عن الفترة ذاتها من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 7.2 ملايين دينار، وبلغت ربحية السهم 10.61 فلوس، مرتفعة من 7.43 فلوس في الربع الأخير من العام السابق.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة «جي تي سي»، الشيخ علي فواز الصباح: «تواصل الشركة نموها بفضل التوسع في عملياتها على مستوى خطوط أعمالها وأيضا جغرافيا خارج الكويت، كما بدأت الاستثمارات التي قامت بها الشركة في السوق السعودي على وجه الخصوص خلال السنوات الماضية، بتحقيق نتائج قوية».
ولفت إلى أن استراتيجية الشركة تولي الأولوية للقطاعات ذات هوامش ربحية أعلى، لدعم النمو في أسواق الشركة الـ 3 والتي بدورها نجحت في زيادة الهوامش التشغيلية، وتعمل خطوط أعمالها المتعددة على تعزيز أساسيات الشركة وتضعها في وضع متين يمكنها من مواصلة إضافة القيمة للمساهمين، وكذلك للعملاء والشركاء عامة.
وعينت «جي تي سي» شركة «كامكو إنفست» كصانع سوق لسهم الشركة، وهذا كجزء من التزامها بحماية وتعزيز حقوق المساهمين. كما تمت ترقية الشركة إلى مؤشر السوق الرئيسي 50 في بورصة الكويت والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من شهر فبراير من العام 2024، الأمر الذي يعكس زيادة الطلب على أسهم الشركة.
جدير بالذكر أن شركة «جي تي سي» تابعة لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، وهي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعمل شركاتها التابعة في عدة قطاعات تشمل قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الصناعة والتعليم.

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