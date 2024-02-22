174 مليار دولار حجم سوق المشاريع الكويتي

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة «ميد» أن قيمة سوق المشاريع الكويتية تراجعت بقيمة مليار دولار، لتصل إلى 174 مليار دولار في الفترة من 12 يناير إلى 9 فبراير 2024، مسجلة هبوطا بنسبة 0.7%، مقارنة بحجم السوق البالغ 175 مليار دولار خلال الشهر السابق.
وحلت الكويت بالتالي في المركز الخامس وقبل الأخير على سوق المشاريع في دول الخليج، فيما جاءت السعودية في المركز الاول بمشاريع قيمتها 1.804 تريليون دولار، وتلتها الإمارات وعمان في المركزين الثاني والثالث بقيمة 739 مليار دولار و230 مليار دولار على التوالي، ثم قطر في المركز الرابع بقيمة 218 مليار دولار، ثم الكويت والبحرين في المركزين الخامس والسادس بمشاريع قيمتها 174 مليار دولار و71مليار دولار على التوالي.
ونما سوق المشاريع الخليجية للفترة الحادية عشرة على التوالي في فبراير، حيث ارتفع بنسبة 0.7% في الفترة من 12 يناير إلى 9 فبراير، وساهم في نمو تراكمي بنسبة 17.6% في المشاريع النشطة منذ بداية عام 2023.
وخلال الأشهر الـ 13 الماضية، أضاف سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي ما يقرب من 650 مليار دولار إلى قيمته مسجلا نموا بمعدل 25%، وبالتالي ارتفعت قيمته من 2.6 تريليون دولار إلى أكثر من 3.237 تريليونات دولار.
وفي الأسابيع الأربعة المنتهية في 9 فبراير، أضافت أسواق المشاريع الخليجية قيمة قدرها 27.2 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع قدره 33.6 مليار دولار وبنسبة 4.8% في سوق المشاريع في الإمارات العربية المتحدة، وأدى هذا الانتعاش إلى تعويض الضعف في اسواق خليجية اخرى.
وجاءت هذه الزيادة في القيمة نتيجة لإعادة تنشيط العديد من المخططات التي تم تعليقها سابقا، وشمل ذلك إحياء المرحلة الأولى من المرحلة الأولى من توسعة مطار آل مكتوم الدولي بقيمة 15 مليار دولار، وتطوير ميدان دبي بقيمة 5.5 مليارات دولار في ميناء خور دبي، ومن المتوقع الآن إصدار مناقصة العقد الرئيسية بحلول أغسطس 2024.
وشهدت دول أخرى في المنطقة انكماشات طفيفة في أسواق مشاريعها. وكانت سوق المشاريع القطرية هي الثانية الوحيدة في الخليج التي سجلت نموا وأضافت نحو 1.6 مليار دولار أو 0.6% إلى قيمة السوق الإجمالية، مدفوعة بالحركة في المرحلة الثالثة من مشروع تطوير حقل الشاهين النفطي البالغة قيمتها 5 مليارات دولار.
وعلى الرغم من أن سوق المشاريع السعودية قادت معظم النمو خلال العام الماضي، فقد خسرت مليار دولار وبنسبة هامشية بلغت 0.1%. ومع ذلك، شهد السوق إطلاق خطط لإنشاء منتجع فندقي بقيمة 1.6 مليار دولار من قبل شركة التطوير «إيجل هيلز» في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وفي أماكن أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي، تراجعت قيمة أسواق البحرين والكويت وعمان بنسبة 1.8% و0.7% و0.4% على التوالي.
وعلى نطاق منطقة الخليج الأوسع نطاقا، فقد خسرت إيران والعراق أيضا نسبة ضئيلة في قيمة مشاريعهما، إذ بلغت 280 مليار دولار وبتراجع 0.3% بالنسبة لإيران، 338 مليار دولار وبتراجع 0.7% بالنسبة للعراق.
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