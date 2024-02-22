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174 مليار دولار حجم سوق المشاريع الكويتي

2/22/2024 11:07:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة «ميد» أن قيمة سوق المشاريع الكويتية تراجعت بقيمة مليار دولار، لتصل إلى 174 مليار دولار في الفترة من 12 يناير إلى 9 فبراير 2024، مسجلة هبوطا بنسبة 0.7%، مقارنة بحجم السوق البالغ 175 مليار دولار خلال الشهر السابق.
وحلت الكويت بالتالي في المركز الخامس وقبل الأخير على سوق المشاريع في دول الخليج، فيما جاءت السعودية في المركز الاول بمشاريع قيمتها 1.804 تريليون دولار، وتلتها الإمارات وعمان في المركزين الثاني والثالث بقيمة 739 مليار دولار و230 مليار دولار على التوالي، ثم قطر في المركز الرابع بقيمة 218 مليار دولار، ثم الكويت والبحرين في المركزين الخامس والسادس بمشاريع قيمتها 174 مليار دولار و71مليار دولار على التوالي.
ونما سوق المشاريع الخليجية للفترة الحادية عشرة على التوالي في فبراير، حيث ارتفع بنسبة 0.7% في الفترة من 12 يناير إلى 9 فبراير، وساهم في نمو تراكمي بنسبة 17.6% في المشاريع النشطة منذ بداية عام 2023.
وخلال الأشهر الـ 13 الماضية، أضاف سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي ما يقرب من 650 مليار دولار إلى قيمته مسجلا نموا بمعدل 25%، وبالتالي ارتفعت قيمته من 2.6 تريليون دولار إلى أكثر من 3.237 تريليونات دولار.
وفي الأسابيع الأربعة المنتهية في 9 فبراير، أضافت أسواق المشاريع الخليجية قيمة قدرها 27.2 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع قدره 33.6 مليار دولار وبنسبة 4.8% في سوق المشاريع في الإمارات العربية المتحدة، وأدى هذا الانتعاش إلى تعويض الضعف في اسواق خليجية اخرى.
وجاءت هذه الزيادة في القيمة نتيجة لإعادة تنشيط العديد من المخططات التي تم تعليقها سابقا، وشمل ذلك إحياء المرحلة الأولى من المرحلة الأولى من توسعة مطار آل مكتوم الدولي بقيمة 15 مليار دولار، وتطوير ميدان دبي بقيمة 5.5 مليارات دولار في ميناء خور دبي، ومن المتوقع الآن إصدار مناقصة العقد الرئيسية بحلول أغسطس 2024.
وشهدت دول أخرى في المنطقة انكماشات طفيفة في أسواق مشاريعها. وكانت سوق المشاريع القطرية هي الثانية الوحيدة في الخليج التي سجلت نموا وأضافت نحو 1.6 مليار دولار أو 0.6% إلى قيمة السوق الإجمالية، مدفوعة بالحركة في المرحلة الثالثة من مشروع تطوير حقل الشاهين النفطي البالغة قيمتها 5 مليارات دولار.
وعلى الرغم من أن سوق المشاريع السعودية قادت معظم النمو خلال العام الماضي، فقد خسرت مليار دولار وبنسبة هامشية بلغت 0.1%. ومع ذلك، شهد السوق إطلاق خطط لإنشاء منتجع فندقي بقيمة 1.6 مليار دولار من قبل شركة التطوير «إيجل هيلز» في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وفي أماكن أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي، تراجعت قيمة أسواق البحرين والكويت وعمان بنسبة 1.8% و0.7% و0.4% على التوالي.
وعلى نطاق منطقة الخليج الأوسع نطاقا، فقد خسرت إيران والعراق أيضا نسبة ضئيلة في قيمة مشاريعهما، إذ بلغت 280 مليار دولار وبتراجع 0.3% بالنسبة لإيران، 338 مليار دولار وبتراجع 0.7% بالنسبة للعراق.

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