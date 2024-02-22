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البترول الوطنية تدرس تنفيذ تغييرات على مستودع وقود المطلاع

2/22/2024 11:07:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن المسؤولين في شركة البترول الوطنية الكويتية يستعدون للإعلان عن تغييرات في نطاق مشروع مستودع الوقود المخطط له في منطقة المطلاع بالكويت، وفقا لمصادر الصناعة النفطية، والذي تقدر قيمته بنحو 850 مليون دولار.
وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية قد أصدرت دعوة لتقديم عطاءات على المشروع في نوفمبر من العام الماضي، فيما تلا ذلك عقد اجتماع ما قبل تقديم العروض في 17 ديسمبر 2023، ولاتزال المناقشات الداخلية مستمرة حول أنواع الوقود التي سيتم نقلها إلى المستودع.
وقالت المصادر إن مسؤولي شركة البترول الوطنية لم يقرروا بعد ما إذا كان سيتم نقل الوقود المطابق لمواصفات التصدير إلى المنشأة المذكورة، وكذلك الأمر بالنسبة لحجم الكميات التي سيتم نقلها من هذا الوقود، وستقوم المنشأة بتخزين الوقود لتوزيعه داخل الكويت. ويريد بعض المسؤولين أن يشكل الوقود الذي لا يفي بمعايير الاستيراد الأوروبية النسبة الكبيرة من الوقود الذي سينقل إلى المنشأة، من اجل توفير كميات اكبر من الوقود عالي الجودة للتصدير إلى الأسواق الخارجية.
وفي هذا السياق، قالت المجلة إن جميع مصافي الكويت قد أقيمت بالقرب من الساحل وعلى ارتفاعات قريبة من مستوى سطح البحر، بينما من المقرر بناء مستودع المطلاع على مستوى أعلى من سطح البحر، ومن شأن هذا الارتفاع بالنسبة لمستودع الوقود أن يخلق حاجة لمضخات لنقل الوقود إلى صهاريج التخزين في المستودع.
وقال أحد المصادر: «سيتعين إجراء تغييرات على نطاق المشروع بمجرد التوصل إلى قرار، حيث ان نوع الوقود الذي سيتم تخزينه في المرافق له تداعيات فنية على تصميم المشروع».
من جانبها، أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية مؤخرا عن تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات للمشروع حتى 30 أبريل 2024، بعد ان انتهى الموعد النهائي الأصلي لتقديم العطاء في 13 فبراير الجاري.
ومن المتوقع أن يشمل نطاق العمل في المشروع المهام التالية: تطوير مرافق الضخ الجديدة في محطتي تكرير النفط في مينائي الأحمدي والشعيبة، ومد خطوط الأنابيب داخل البلاد من محطتي ميناءي الأحمدي والشعيبة، وإنشاء مستودع للسوق المحلي، وتركيب أنظمة السلامة، وتركيب أنظمة مكافحة الحرائق، وبناء صهاريج التخزين.
وكانت مجلة ميد قد ذكرت في ديسمبر 2021 أن شركة وود غروب البريطانية قد أكملت أعمال الهندسة والتصميمات الاولية المنقحة للمشروع الذي طال انتظاره لتطوير مستودع تسويق المنتجات النفطية في محافظة الجهراء.
وقد شهد المشروع تأخيرات كبيرة منذ الانتهاء من دراسات الجدوى في عام 2013، كما تم الانتهاء من أعمال التصميمات والهندسة الأولية في الأصل في عام 2015 قبل أن تقرر شركة البترول الوطنية الكويتية ضرورة مراجعة التصميم الأصلي.وفي سياق متصل، ذكرت المجلة انه تم تحديث مصفاة ميناء الأحمدي كجزء من مشروع الوقود النظيف الذي بلغت تكلفته 16 مليار دولار، وقامت شركة البترول الوطنية الكويتية في سبتمبر 2021 بتشغيل الوحدات النهائية لمشروع الوقود النظيف، الذي كان من شأنه دمج وتحديث مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، وأدى ذلك إلى رفع الطاقة التكريرية لمصفاة ميناء عبدالله إلى 454 ألف برميل يوميا، اما مصفاة ميناء الأحمدي فقد ارتفعت طاقتها التكريرية إلى 346 ألف برميل يوميا.

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