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أركان العقارية إنجازات وتوسعات إستراتيجية خلال 2023

2/22/2024 11:07:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة أركان الكويت العقارية عن تحقيق نجاحات ملموسة وتطورات استراتيجية خلال السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023، وهي التطورات التي من شأنها أن تعزز من مكانتها المرموقة كإحدى الشركات الرائدة في السوق العقاري الكويتي.
وفي هذا الخصوص، أشار رئيس مجلـــس إدارة شركـة أركان الكويـــت العقارية فهد المخيزيم، إلى تسجيل الشركة أداء ممتازا على كافة الأصعــدة، ففي مجـــال إدارة العقــارات أظهرت «أركان» تميزها والتزامها كشريك موثوق للكثير مــن مـــلاك العقارات والجهات الحكومية، بدليل أنها أصبحت تدير محفظة عقارية تزيد قيمة أصولها الحالية عن 577 مليون دينار، ما يؤكد مكانتها وتفانيها في تعزيز وإدارة الأصول العقارية بكل مهنية وكفاءة جديرة بالثقة.
وأضاف أن العام 2023، شهد إنجازات ملحوظة على صعيد الاستحواذات، حيث بدأت في عملية دمج «أركان» مع الشركة «الأولى للاستثمار العقاري»، الأمر الذي سيعزز من قوتها ويفتح أمامها الباب نحو آفاق جديدة للمآزرات المالية والتشغيلية، خاصة أن هذا الاندماج قد تزامن مع التفاني المستمر في تحقيق النجاح واستمرار التطور في السوق.
أما على صعيد تشغيل المشاريع، فقال المخيزيم إن «أركان» تألقت خلال عام 2023 بافتتاح ناد صحي فاخر SVN، الواقع على مساحة تبلغ 20 ألف متر مربع، والذي يقدم تجربة استثنائية فاخرة تتجاوز توقعات مستخدميه، كما وانطلقت في مرحلة جديدة من التوسع العقاري من خلال توقيع اتفاقية استحواذ على عقار صناعي بقيمة 6.9 ملايين دينار، وبعائد متوقع يصل إلى 9%.
وحول الخطط المستقبلية، أفاد بأن «أركان» تواصل استكشاف فرص إدارة مشروع BOT على شاطئ المسيلة بالتعاون مع «المشروعات السياحية»، والذي يشمل منطقة سياحية تمتد على مساحة 70 ألف متر مربع، ويتضمن مجموعة متنوعة من الخدمات التي تضم حديقة مائية، ومرافق لرياضات الماء، وحمام سباحة، وقاعة للفعاليات، إلى جانب مناطق مختلفة للترفيه والتغذية.
وتواصل أركان تحقيق رؤيتها للنمو المستدام، وذلك من خلال الطموح في المشاركة الفاعلة في مشروعات البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك مشروع S5 BOT، بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والذي يهدف إلى توفير 9500 وحدة سكنية للمستفيدين على مدار 22 عاما.
تجدر الإشارة إلى أن عبدالرحمن التركيت يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة أركان الكويت العقارية.

MENAFN22022024000130011022ID1107889332

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