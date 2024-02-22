أركان العقارية إنجازات وتوسعات إستراتيجية خلال 2023

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت شركة أركان الكويت العقارية عن تحقيق نجاحات ملموسة وتطورات استراتيجية خلال السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2023، وهي التطورات التي من شأنها أن تعزز من مكانتها المرموقة كإحدى الشركات الرائدة في السوق العقاري الكويتي.
وفي هذا الخصوص، أشار رئيس مجلـــس إدارة شركـة أركان الكويـــت العقارية فهد المخيزيم، إلى تسجيل الشركة أداء ممتازا على كافة الأصعــدة، ففي مجـــال إدارة العقــارات أظهرت «أركان» تميزها والتزامها كشريك موثوق للكثير مــن مـــلاك العقارات والجهات الحكومية، بدليل أنها أصبحت تدير محفظة عقارية تزيد قيمة أصولها الحالية عن 577 مليون دينار، ما يؤكد مكانتها وتفانيها في تعزيز وإدارة الأصول العقارية بكل مهنية وكفاءة جديرة بالثقة.
وأضاف أن العام 2023، شهد إنجازات ملحوظة على صعيد الاستحواذات، حيث بدأت في عملية دمج «أركان» مع الشركة «الأولى للاستثمار العقاري»، الأمر الذي سيعزز من قوتها ويفتح أمامها الباب نحو آفاق جديدة للمآزرات المالية والتشغيلية، خاصة أن هذا الاندماج قد تزامن مع التفاني المستمر في تحقيق النجاح واستمرار التطور في السوق.
أما على صعيد تشغيل المشاريع، فقال المخيزيم إن «أركان» تألقت خلال عام 2023 بافتتاح ناد صحي فاخر SVN، الواقع على مساحة تبلغ 20 ألف متر مربع، والذي يقدم تجربة استثنائية فاخرة تتجاوز توقعات مستخدميه، كما وانطلقت في مرحلة جديدة من التوسع العقاري من خلال توقيع اتفاقية استحواذ على عقار صناعي بقيمة 6.9 ملايين دينار، وبعائد متوقع يصل إلى 9%.
وحول الخطط المستقبلية، أفاد بأن «أركان» تواصل استكشاف فرص إدارة مشروع BOT على شاطئ المسيلة بالتعاون مع «المشروعات السياحية»، والذي يشمل منطقة سياحية تمتد على مساحة 70 ألف متر مربع، ويتضمن مجموعة متنوعة من الخدمات التي تضم حديقة مائية، ومرافق لرياضات الماء، وحمام سباحة، وقاعة للفعاليات، إلى جانب مناطق مختلفة للترفيه والتغذية.
وتواصل أركان تحقيق رؤيتها للنمو المستدام، وذلك من خلال الطموح في المشاركة الفاعلة في مشروعات البنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك مشروع S5 BOT، بالتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والذي يهدف إلى توفير 9500 وحدة سكنية للمستفيدين على مدار 22 عاما.
تجدر الإشارة إلى أن عبدالرحمن التركيت يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة أركان الكويت العقارية.
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