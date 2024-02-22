واشنطن تفرض أكبر حزمة عقوبات على روسيا بالذكرى الثانية للحرب

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا، مشيرةً إلى أنها تستهدف أكثر من 500 كيان مرتبط بداعميها وآلتها الحربية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، أن العقوبات الجديدة ستكون أكبر حزمة منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدةً أن العقوبات ستتخذها كل من وزارتي الخزانة والخارجية.

كان البيت الأبيض قد أشار، في وقت سابق أمس، إلى أنه سيتم الإعلان عن عقوبات كبيرة ضد روسيا الجمعة، مع حلول ذكرى مرور سنتين على بدء الحرب.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال، الاثنين: «فرضنا بالفعل عقوبات، لكننا ندرس فرض عقوبات إضافية».

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، فرضت واشنطن وحلفاؤها مجموعة من العقوبات، استهدفت إيرادات موسكو ومجمعها الصناعي العسكري.

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