واشنطن تفرض أكبر حزمة عقوبات على روسيا بالذكرى الثانية للحرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا، مشيرةً إلى أنها تستهدف أكثر من 500 كيان مرتبط بداعميها وآلتها الحربية.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، أن العقوبات الجديدة ستكون أكبر حزمة منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدةً أن العقوبات ستتخذها كل من وزارتي الخزانة والخارجية.
كان البيت الأبيض قد أشار، في وقت سابق أمس، إلى أنه سيتم الإعلان عن عقوبات كبيرة ضد روسيا الجمعة، مع حلول ذكرى مرور سنتين على بدء الحرب.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال، الاثنين: «فرضنا بالفعل عقوبات، لكننا ندرس فرض عقوبات إضافية».
ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، فرضت واشنطن وحلفاؤها مجموعة من العقوبات، استهدفت إيرادات موسكو ومجمعها الصناعي العسكري.
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