طريقة لكشف الأفيون في الدم خلال 3 دقائق

طريقة لكشف الأفيون في الدم خلال 3 دقائق
التاريخ
2/22/2024 7:32:22 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
طوَّر الباحثون في جامعة واترلو الكندية طريقة لاختبار الدم يمكنها الكشف عن المواد الأفيونية، بما في ذلك الفنتانيل، بشكل أسرع بكثير من الطرق التقليدية. ويمكن للطريقة تحليل 96 عينة دم، والتي من المحتمل أن تحتوي على مواد أفيونية، وذلك بأقل من 3 دقائق.
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