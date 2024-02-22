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طريقة لكشف الأفيون في الدم خلال 3 دقائق

2/22/2024 7:32:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طوَّر الباحثون في جامعة واترلو الكندية طريقة لاختبار الدم يمكنها الكشف عن المواد الأفيونية، بما في ذلك الفنتانيل، بشكل أسرع بكثير من الطرق التقليدية. ويمكن للطريقة تحليل 96 عينة دم، والتي من المحتمل أن تحتوي على مواد أفيونية، وذلك بأقل من 3 دقائق.

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