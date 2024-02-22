جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة تعلن أسماء الفائزين بدورتها الـ 22

أعلنت جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة أسماء الفائزين بالدورة الثانية والعشرين والتي ذهبت إلى كتاب وباحثين من تونس وقطر والسعودية وسوريا ومصر وليبيا والمغرب.

الجائزة التي تأسست في عام 2000 يمنحها سنوياً (المركز العربي للأدب الجغرافي - ارتياد الآفاق) في أبوظبي ولندن لأفضل الأعمال المحققة والمكتوبة في أدب الرحلة.

فاز بالجائزة في فرع الرحلة المحققة أحمد إبراهيم النعسان من سوريا عن تحقيق كتاب (مسلية الغريب في كل أمر غريب - رحلة إلى البرازيل) لعبد الرحمن بن عبد الله البغدادي الدمشقي المدني الحسني، وأحمد جمعة عبد الحميد ويحيى زكريا السودة من مصر عن تحقيق كتاب (سفير المرتاد ورائد الإسعاد) لعلي بن يحيى بن أحمد الكيلاني القادري الحموي.

وفي فرع الرحلة المعاصرة، فاز بالجائزة أبو الحارث موسى إبراهيم من ليبيا عن كتاب (جولات في العالم) ومحمد خليل من المغرب عن كتاب (هكذا عرفت الصين). وذهبت الجائزة في فرع اليوميات إلى حسونة المصباحي من تونس عن كتاب (أيام في إسطنبول).

وفي فرع الدراسات فاز كل من نور الدين بلكودري من المغرب عن (التخييل في الرحلة العربية المعاصرة)، ومحمد رضا بودشار من المغرب عن (الأندلسيون الأواخر في الرحلات الأوروبية إلى إسبانيا)، وعذبة المسلماني من قطر عن (الخطاب السردي في رحلتي الغساني والورداني).

ونال الجائزة في فرع الرحلة المترجمة، إبراهيم بن محمد البطشان من السعودية عن ترجمة كتاب (المغرب.. الناس والبلاد)، واحسين حمد احسين محمود من ليبيا عن ترجمة كتاب (بحثا عن الطوارق الملثمين)، وعماد الأحمد من سوريا عن ترجمة كتاب (حجر الدم).

وقال الشاعر نوري الجراح مدير عام المركز العربي للأدب الجغرافي والمشرف على الجائزة في بيان ((الأعمال المتسابقة هذا العام تميزت كالعادة بوفرة المخطوطات التي تنتمي إلى فروع الدراسات والرحلة المعاصرة والرحلة المترجمة، وهو ما يشير إلى الاهتمام المتزايد بأدب الرحلة تحقيقاً ودراسة وفق وعي متنام بخطورة هذا الأدب وأهميته في استكشاف نظرة العربي إلى ذاته في علاقته بثقافته، وإلى الآخر في اختلافه الثقافي)).

ومن المقرر تنظيم حفل تسليم الجوائز على مرحلتين في كل من أبوظبي من طنجة في موعدين يحددان لاحقاً.