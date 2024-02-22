سلطان بن أحمد يشهد افتتاح النسخة 21 من «أيام الشارقة التراثية»

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، حفل افتتاح فعاليات الدورة الـ 21 من أيام الشارقة التراثية، الذي ينظمه معهد الشارقة للتراث، تحت شعار ((تواصل))، وذلك في منطقة ساحة التراث في قلب الشارقة، بمشاركة 13 دولة عربية وأجنبية، و25 جهة حكومية.

وشاهد سموه والحضور الفقرات الفنية التي استهلّها حفل الأيام التراثية، والتي تضمنت أنغام وأهازيج فن العيالة الإماراتي، وفن الآهال البحري، تلاه استعراض عرض الحربية، والقافلة، والعازي، والنوبان، والرواح والندبة، والهبان، وقدمت الفرق الشعبية الإماراتية فقرة الليوة والرزيف وفن الدان، بالإضافة إلى عرض منوع قدمته الفرقة الوطنية للفنون الشعبية عن جمهورية كوريا الجنوبية، ضيف الشرف لدورة هذا العام.

وتجول سمو نائب حاكم الشارقة في أرجاء ساحة التراث في منطقة قلب الشارقة، مستمعاً لشرحٍ عما تضمه أروقة الفعالية، وما تقدمه الجهات المشاركة، وتوقف سموه أمام عدد من الأركان والأجنحة التي جسدت المكانة الراسخة للموروث. وزار سموه المعرض الخاص بمقاطعة جيجو، ضيف الشرف الرسمي من جمهورية كوريا الجنوبية، وأعرب عن تقديره للتنوع والثراء في الموروث الثقافي للدولة، وما تمتلكه من مقومات فنية وجمالية متميزة، وعرج سموه على البيئات التراثية المختلفة التي تضمها الفعالية. وتقام فعاليات أيام الشارقة التراثية هذا العام، على مستوى 6 مدن مختلفة في إمارة الشارقة، خلال الفترة من 22 فبراير إلى 3 من شهر مارس المقبل.

حضر الحفل بجانب سمو نائب حاكم الشارقة، كل من الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخ ماجد بن عبد الله بن ماجد القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومعالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر الحكومية، والسفراء، وممثلي البعثات الدبلوماسية في الدولة، وممثلي الدول المشاركة، وجمع من زوار فعاليات أيام الشارقة التراثية.