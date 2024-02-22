احتفالية باليوم العالمي للغة الأم في المجمع الثقافي بأبوظبي

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، نظّمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، احتفالية اليوم العالمي للغة الأم، ترجمةً لشعار الفعالية الدولية لعام 2024 ((التعليم متعدد الألسن، بوصفه أحد ركائز التعليم والتعلُّم بين الأجيال))، وذلك مساء الثلاثاء، في المجمّع الثقافي بأبوظبي.

وفي كلمتها الافتتاحية، أشادت هدى إبراهيم الخميس مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، ببلاغة اللغة العربية ومكانتها، وقالت: ((لغة حية تعيـش في الوحيِ الخالد في القرآن الكريم، في قصصنا، وترنيماتنا وأبيات شعرنا بموسيقاها وإيقاعها.. إنّها جوهر ثقافتنا بهويّتها وإرثها وأثرها)).

وقال الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: ((إن من أرق تعريفات اللّغة الأم، أنها اللغة التي يحلم بها الإنسان، واللغة التي انتقلت للإنسان من بواكير علاقته بأمه. ولنا أن ندرك أهمية الاعتناء بهذه اللغة)). وتابع: ((في ضوء ما توليه القيادة الحكيمة لدولة الإمارات من أهمية للغة بتعدد ألسنتها، بوصفها خزائنَ الفكر والتاريخ والتراث، نولي في مركز أبوظبي للغة العربية، فكرة التعددية أهمية كبرى، ونعكس ذلك في عدد من المبادرات والمشاريع، منها: جائزة سرد الذهب..)).

وتضمنت الاحتفالية ندوةً حواريةً، تناولت واقع اللغة العربية كلغة أم، شارك فيها: الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، الدكتورة هنادا طه رئيسة مركز زاي لبحوث اللغة العربية في جامعة زايد لبحوث اللغة العربية، الدكتورة عائشة الشامسي رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية. وأدارها الكاتب والناقد علي العبدان. وتبعتها أمسية شعرية، تضمنت قراءات لـ: شيخة الجابري عضو مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات.