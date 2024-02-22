شيدا العوضي: لوحاتي تنهل من ينابيع الإلهام والتحفيز في الإمارات

من كراسات الرسم إلى أضخم اللوحات، بين الألوان والشموع وأدوات الفن، نتج شغف الفنانة التشكيلية شيدا العوضي بالإبداع والتصميم، لتصبح اليوم إحدى أمهر مدربات الفن التشكيلي في الإمارات، وتطور شغفها الفني لتنقل الفن إلى براعم الطفولة من خلال وُرَش إبداعية تُقدمُها للأطفال. وتؤكد شيدا في حوارها مع ((البيان))، أنها تعتمد غي تميز أعمالها الفنية، وبجانب حرصها وموهبتها ومواظبتها الدائمة، على البيئة المحفزة والملهمة والداعمة في دولة الإمارات، التي تقدم كل التسهيلات والتشجيع وسياقات الرفد النوعي للمبدعين، ليتميزوا ويتركوا بصماتهم الخاصة.

أثبتت شيدا جدارتها في عالم الفن التشكيلي باختيارها مؤخراً لتُقدم وُرشاً فنية في مهرجان ((بين الغاف)) من تنظيم ((فرجان دبي))، وحققت نجاحاً حيث تم طلبها لتقديم ورشات إضافية لشدة إقبال الأهالي والأطفال، والرغبة في المشاركة بها خاصةً بعد تمديد فترة المهرجان، وبدورها توجهت بالشكر لإدارة الفرجان على إتاحة الفرصة لها واختيارها لتتواجد وتبرز موهبتها لهذا الحدث، كما أثنت على الفرص التي تتيحها الإمارات لفئة الشباب من خلال تسليط الضوء على فنّهم وإبداعهم.

وأكدت شيدا أن تعاملها مع الأطفال يعيدها إلى طفولتها، حيث كانت تبدع بالألوان وتكتشف شغفها منذ الصغر، الذي كبر معها ليجعلها تختار مجال التصميم الجرافيكي في دراستها الجامعية.

وذكرت بأن حب الأطفال واندماجهم بالفن التشكيلي يعطيها الدافع للاستمرار بتطوير هذه المهنة الفنية، وإعادة نقل رسالة الفن التشكيلي للمجتمع الفني الذي نمَت منه عبر الورشات التي تقدمها للأطفال.

بدأت شيدا مسيرتها في تقديم الورش الفنية عبر فرصةٍ أتاحتها المؤسسة الاتحادية للشباب، للفنانين الصاعدين بتقديم الوُرَش في مراكز الشباب في مختلف أنحاء الدولة من خلال توفير المساحات وتهيئة البيئة لهم للتفرد ونشر إبداعاتهم، ومن حينها أخذت موهبة شيدا تتصاعد لتشارك في مُختلَف الفعاليات في الإمارات وتُنظم جلساتها الفنية للأطفال وتنجح في الانتشار ليتزايد عليها الطلب من قِبل الجهات المختلفة ما منحها فرصة أكبر لتقديم المزيد من الأعمال الفنية، الأمر الذي كان سبباً لوصولها إلى فرجان دبي 2024.

وقالت شيدا مُعبرةً بكل حُب عمّا تصنع من فن وتنقله للمجتمع: إن اللوحةَ والريشةَ والقلم، كانوا رفاقي في طريق الإبداع الطويل ولولا حاجة المجتمع لقليلٍ من اللمعان والإبداع لغرِقنا جميعاً في دوامة الملل والروتين. وتابعت : أنا أُشجع جميع الشباب الموهوبين والمبدعين على إطلاق طاقاتهم الفنية وتطويرها ونقلها للجمهور، لأن تواجُدنا في دولةٍ تدعم الإبداع فرصة نُحسَد عليها نحن أبناء الإمارات. وختمَت بقولها: إن كنت هنا فلا تتردد بإطلاق إبداعك.