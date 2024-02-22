«شبح الأوبرا» يروي في دبي حكاية عبقري موسيقي

من باريس إلى دبي أطل، أمس، ((شبح الأوبرا)) على خشبة مسرح دبي أوبرا من جديد بعد النجاح الملفت الذي حققه هذا العرض الملحمي في العام 2019، والمأخوذ عن رواية فرنسية من تأليف غاستون ليرو، وسيستمر حتى 10 مارس المقبل. وكانت بالأساس مسلسلاً قصصياً نشرت في مجلة ((Le Gaulois)) من 23 سبتمبر 1909 وحتى 8 يناير 1910.

لم تنل الاهتمام في البداية إلا أنها اعتبرت من روائع الأدب الفرنسي في القرن العشرين. وتمت ترجمة الرواية إلى الإنجليزية في عام 1911. وتم إنتاجها سينمائياً في عامي 1925 وبنسخة جديدة عام 2004. انتج العمل المخرج العالمي المسرحي ((أندرو لويد ويبر)) معتمداً على رواية غاستون ليرو.

والجدير بالذكر أن العمل وعلى مدار 35 عاماً، قدم ما يزيد على 13,925عرضاً محققاً بذلك وبجدارة رقماً قياسياً عالمياً، لأطول عرضٍ متواصل في ((برودواي))وشاهده أكثر من 160 مليون شخص في 41 بلداً و186 مدينة في العالم.

وتدور أحداث العرض ومحورها مدينة باريس في القرن التاسع عشر، وتحكي قصة عبقري موسيقي معروف فقط باسم ((الشبح)) يسكن أعماق دار الأوبرا في باريس ويطارد من فيها أحياناً. وكان مفتوناً بمواهب وجمال السوبرانو الشابة - كريستين، التي يجذبها الشبح بعبقريته الفنية لتكون تلميذته ويقع في حبها بشدة.

وحول أهم التحديات التي واجهت في تأدية الشخصية الرئيسية ((الشبح)) في العرض أكد مغني الأوبرا ((التينور)) نديم نمان لـ((البيان)) أن الشبح شخصية معقدة للغاية ذات عذوبة عاطفية عميقة، ما قد يشكل تحدياً لي ومكافأة في نفس الوقت. ومن التحديات الرئيسية في العمل هو الحفاظ على التوازن بين عواطف الشبح الشديدة وضعفه، بينما يتعين أيضاً عليك أن تنقل عمقه وتعقيده للجمهور.

تقمص مرهق

وحول إذا ما كان تقمصه لشخصية الشبح قد أثر بشكل ما على ممارسته لحياته الطبيعية يقول نديم: تأدية شخصية الشبح تجربة عميقة الانغماس تتطلب استثماراً عاطفياً كبيراً. يتضمن الانغماس في الشخصية الاستفادة من عقلية وعواطف الشبح، والتي قد تكون مرهقة عاطفياً في بعض الأحيان. ومع ذلك، فإنه من الرائع أيضاً أن تعيش شخصية غنية ومتعددة الأوجه مثل هذه. يتطلب التحول من الشخصية بعد العرض وقتاً وتأملاً للانفصال تماماً عن عالم الشبح العاطفي.

وفيما يتعلق بأحب الأدوار إلى قلبه بعد شخصية الشبح في العمل ككل يقول نديم: إذا توفرت لي الفرصة، سيكون لدي اهتمام باستكشاف شخصية ((راؤول)) البطل الثاني في العمل. بينما الشبح غامض، يقدم ((راؤول)) وجهة نظر مختلفة كنبيل يقع في مثلث حب مع كريستين والشبح. من المثير للاهتمام الغوص في دوافع راؤول والصراعات الداخلية لديه.

وعن انطباعه العام حول مدينة دبي التي يزورها للمرة الأولى يقول نديم: دبي مدينة نابضة بالحياة وديناميكية بنسيج ثقافي غني. أنا معجب بحداثتها وتنوعها، وبدفء سكانها. استكشاف معالم وأصوات دبي كانت تجربة غنية، وأنا ممتن للفرصة لأداء عروضنا في مدينة بهذه الديناميكية، ومن جانب آخر فإن الأداء في دبي أوبرا هو متعة لا توصف، حيث ينبعث الفخامة والبهاء من المكان، ما يوفر خلفية مذهلة لإنتاجنا. وتابع: تتمتع المرافق بأعلى مستويات التقنيات العالمية. إنه شرف لنا عرض إنتاجنا في مثل هذا المكان الرصين وأن نكون جزءاً من الساحة الفنية المزدهرة في المدينة.

وتعتقد مغنية الأوبرا ((السوبرانو)) هاريت جونز، التي تجسد شخصية كريستين أن دورها في هذا العمل الملحمي هو حلم لأي مطربة سوبرانو، ولكنه يأتي مع مجموعة من التحديات الخاصة به. وتابعت: إن أحد التحديات الرئيسية هو التنقل في رحلة كريستين العاطفية طوال القصة، من البراءة والضعف إلى القوة والتمكين. والحفاظ على التوازن بين متطلبات الغناء للدور والتمثيل الدقيق المطلوب لنقل مشاعر كريستين إلى الجمهور.

تجربة عميقة

وأضافت: تأدية دور كريستين تجربة عميقة الانغماس تتطلب الكثير من التحضير العقلي والعاطفي. الدخول في شخصية كريستين يتضمن الاتصال بعواطفها وتجاربها، والتي يمكن أن تكون مثيرة ومرهقة في نفس الوقت. بينما يكون للدور تأثير عميق على حياتي اليومية أثناء العروض، فإن العثور على لحظات للاسترخاء ضروري للحفاظ على توازن صحي، ولو كان لدي خيار آخر للعب شخصية إضافية في العمل اعتقد أنه سيكون لدي اهتمام بالتعمق في شخصية ((مدام جيري)) المشاركة في العمل. بوصفها مدربة الباليه الغامضة والعجيبة، تلعب مدام جيري دوراً حيوياً في قصة الشبح، وسيكون من المثير استكشاف دوافعها وخلفيتها بعمق أكبر.

أما عن انطباعها الشخصي حول مدينة دبي التي تزورها أيضاً للمرة الأولى أكدت هاريت أن دبي هي مزيج فريد من الحداثة والتقاليد. وأضافت: أنا مندهشة بعجائبها المعمارية، وتنوع ثقافاتها، وحسن ضيافتها. كان استكشاف أسواق دبي النابضة بالحياة، وشواطئها الخلابة، والمعالم البارزة تجربة لا تنسى حقاً، وأنا ممتنة للفرصة لأداء عروضنا في مدينة بهذه الديناميكية. كما أن الأداء في دبي أوبرا هو شرف حقيقي لي، حيث تزيد الهندسة المعمارية الرائعة من بهاء المكان، الذي يتميز بدرجة عالية من الدقة والاحترافية.