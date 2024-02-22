«سكة للفنون» يستهل اليوم روائع دورته الـ12 في الشندغة

ينطلق اليوم تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، ((مهرجان سكة للفنون والتصميم 2024 بنسخته الـــ12، في حي الشندغة التاريخي، تحت شعار ((الفن ينطلق من سكة جديدة))، وذلك استكمالاً لمسيرة النجاحات التي حققها الحدث خلال دوراته الماضية.

وتحفل دورة هذا العام بباقات إبداع وجمال قوامها الفنون البصرية والمسرحية والموسيقية والأفلام والغناء، وتقام خلال الفترة من 23 فبراير الجاري وتستمر حتى 3 مارس المقبل.

ويشارك في المهرجان أكثر من 500 مبدع وفنان من الإمارات والمنطقة والعالم، وتتميز دورة هذا العام ببرنامج ثري بالفعاليات والعروض النوعية الرامية إلى إبراز ثراء المشهد الإبداعي المحلي، حيث تعرض أكثر من 100 عمل فني تحمل بصمات مجموعة كبيرة من الفنانين الإماراتيين والخليجيين والمقيمين على أرض الدولة، سيتم توزيعها على 13 بيتاً يقدم كل واحدٍ منها أنواعاً مختلفة من الفنون، وأعمالاً تركيبية مميزة وأخرى رقمية ومنحوتات ومساحات تفاعلية متنوعة مستلهمة من وحي شعار المهرجان ومن بينها ((البيت الخليجي الرقمي))، وبيت ((كبارنا × أَرشَفةْ الحَاضِرْ))، و((بيت الإبداع في فن الطهي)) و((بيت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية))، و((بيت الثقافة الحضرية)) بتنظيم ذا ووركشوب دبي، وغيرها.

10 أيام

ويقدم المهرجان، الذي يكرس ببرامجه قيم الاستدامة، وعلى مدار 10 أيام، تشكيلة واسعة من العروض الموسيقية والأنشطة الترفيهية المتنوعة التي تقام ضمن أجواء ملهمة ويشارك فيها أكثر من 70 موسيقياً، في حين خصصت هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) بالتعاون مع مجموعة مؤسسات ومراكز متخصصة بالفنون على مستوى الدولة، قسماً للأطفال يحمل عنوان ((ليتل سكة))، ويقدم ورش عمل مبتكرة صممت خصيصاً للصغار، بهدف تمكينهم من تطوير وصقل مهاراتهم وإطلاق إبداعاتهم.

وسيكون الأطفال على موعد مع باقة متنوعة من ورش العمل التفاعلية التي يقدمها مركز الجليلة لثقافة الطفل من خلال ((بيت الجليلة)) (البيت 341) بهدف تنمية قدراتهم في الفنون الأدائية والرسم والتصميم وغيرها، تجسيداً لالتزامات ((دبي للثقافة)) الرامية إلى اكتشاف أصحاب المواهب الناشئة والاستثمار في الأجيال القادمة، وتحفيزهم على إطلاق العنان لخيالاتهم وتطوير مهاراتهم.

وحول أهمية المهرجان في دعم قطاع الصناعات الإبداعية والمواهب الشابة في مجال الفنون والتصميم، أكد خليل عبدالواحد مدير إدارة الفنون التشكيلية بهيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) لـ((البيان)) أن ((دبي للثقافة)) تسعى من خلال المهرجان إلى توفير منصة مبتكرة تجمع شتى أنواع الفنون، وتحتفي في الوقت ذاته بأصحاب المواهب الرائدة والناشئة والفنانين الشباب من الإمارات والخليج، تحقيقاً لأهداف رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وفيما يتعلق بحضور إمارة دبي كحاضنه للإبداع الثقافي والفني من خلال فعاليات مهرجان سكة للفنون والتصميم قال خليل عبد الواحد: إن الحدث الذي يضم نخبة من الفنانين المحليين ومن الشرق الأوسط يهدف إلى التركيز على التعدد الثقافي في الإمارات، بما يعكس طبيعة المعرض لاحتضان الفنانين في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ويستعرض الفنانون المشاركون في الحدث أعمالهم الملهمة. وتمثل مشاركتنا في الحدث رسالة للانفتاح والاندماج، ورسالة للوعي الاجتماعي وفهم الآخرين والتلاحم بين جميع أطياف المجتمع، وهي قبل كل شيء رسالة لفهم التنوع سواء كان ثقافياً أو اجتماعياً أو دينياً، وفهم البيئة التي نعيش فيها وإدراك مواردها المحدودة، وفهم المجتمع الذي نشكل جزءاً منه.

وفيما يتعلق بتعزيز الثقافة البصرية ورسالتها العالمية اكد خليل عبد الواحد أن المهرجان يشهد اليوم إطلاق 8 جداريات وأكثر من 10 أعمال فنية تركيبية خارجية في أروقة حي الشندغة التاريخي، وهو ما يتواءم مع استراتيجية ((الفن في الأماكن العامة)) التي تقود ((دبي للثقافة)) حركة تفعيلها لتعزيز الثقافة البصرية في الإمارة، كما تتضمن أجندة الحدث تنظيم أكثر من 200 ورشة عمل تسلط الضوء على توجهات قطاع الفنون العالمية، إضافة إلى أكثر من 15 جلسة حوارية ونقاشية تستضيف مجموعة من أبرز المبدعين الفاعلين على الساحة الفنية.