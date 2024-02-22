Friday, 23 February 2024 05:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


12 زورقاً في بطولة العالم للزوارق السريعة «اكس كات» بالفجيرة

2/22/2024 7:32:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تستضيف الفجيرة منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة ((الإكس كات)) جائزة الفجيرة الكبرى المقرر إقامتها في الفترة من الأول من مارس المقبل وحتى الثالث منه، بمشاركة 12 زورقاً يتقدمها زورق ((الفيكتوري)) بقيادة البطلين سالم علي العديدي وعيسى آل علي، إلى جانب زورق ((فزاع))، وزورق ((الشارقة)) وزوارق من أستراليا وبريطانيا وإيطاليا، جاء الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة العليا أمس بحضور أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري ورئيس لجنة الزوارق السريعة بالاتحاد الدولي، ومحمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي البحري، إلى جانب مناديب الدوائر والمؤسسات الحكومية والخدمية بإمارة الفجيرة.

وأكد أحمد إبراهيم رئيس اللجنة المنظمة أن سباق الفجيرة الأول يأتي تزامناً مع احتفالات نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسه .

بدوره أعرب محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي للرياضات البحرية عن ثقته في نجاح المونديال البحري، وأشار إلى أن نادي الفجيرة البحري قادر بما يمتلكه من كوادر وإمكانيات على توفير انطلاقة رائعة وواعدة للحدث الكبير، وأكد حارب عودة مشاركة زورق فيكتوري مجدداً بعد غياب عامين في بطولة العالم للزوارق السريعة-إكس كات- .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN22022024000110011019ID1107889140

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث