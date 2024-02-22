12 زورقاً في بطولة العالم للزوارق السريعة «اكس كات» بالفجيرة

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تستضيف الفجيرة منافسات الجولة الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة ((الإكس كات)) جائزة الفجيرة الكبرى المقرر إقامتها في الفترة من الأول من مارس المقبل وحتى الثالث منه، بمشاركة 12 زورقاً يتقدمها زورق ((الفيكتوري)) بقيادة البطلين سالم علي العديدي وعيسى آل علي، إلى جانب زورق ((فزاع))، وزورق ((الشارقة)) وزوارق من أستراليا وبريطانيا وإيطاليا، جاء الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة العليا أمس بحضور أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري ورئيس لجنة الزوارق السريعة بالاتحاد الدولي، ومحمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي البحري، إلى جانب مناديب الدوائر والمؤسسات الحكومية والخدمية بإمارة الفجيرة.

وأكد أحمد إبراهيم رئيس اللجنة المنظمة أن سباق الفجيرة الأول يأتي تزامناً مع احتفالات نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسه .

بدوره أعرب محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي للرياضات البحرية عن ثقته في نجاح المونديال البحري، وأشار إلى أن نادي الفجيرة البحري قادر بما يمتلكه من كوادر وإمكانيات على توفير انطلاقة رائعة وواعدة للحدث الكبير، وأكد حارب عودة مشاركة زورق فيكتوري مجدداً بعد غياب عامين في بطولة العالم للزوارق السريعة-إكس كات- .

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