شرطة دبي تُطلق حملة «الرياضة للعطاء» في رمضان

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مجلس الرياضيين، وبالتعاون مع جمعية دار البر الخيرية، ودبي للاقتصاد والسياحة، ومجلس دبي الرياضي، عن إطلاق حملة ((الرياضة للعطاء))، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بهدف تسخير الرياضة في خدمة العمل الخيري خلال أنشطة الشهر الفضيل، بالإضافة إلى دمج الفعاليات الرياضية بشكل إيجابي في خدمة المجتمع، والمساهمة في دعم المشاريع الإنسانية والخدمات الاجتماعية.

وجاء الإعلان عن إطلاق الحملة خلال مؤتمر صحافي عقده مجلس الرياضيين في شرطة دبي، في مبنى الأمانة التنفيذية في القيادة العامة لشرطة دبي، وتحدث فيه كل من الدكتورة مريم أنس المطروشي رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، والكابتن أحمد بن ظبوي الفلاسي، وصفوان العمري من جمعية دار البر الخيرية، ويوسف سهيل من نادي الوصل، ومحمد السر من نادي ((وقت الرياضة)).

وأوضح المتحدثون خلال المؤتمر الصحافي، أن الحملة تهدف إلى جمع 3 ملايين درهم، والوصول إلى ما يزيد على 100 ألف شخص خلال الفعاليات الرياضية الرمضانية، ويمكن للراغبين بالمشاركة الخيرية من التبرع عبر منصات جمعية دار البر الخيرية في الفعاليات، أو عبر رابط إلكتروني خاص بالحملة، مُرتبط بجمعية دار البر. وتسعى الحملة إلى تحفيز التعاون وروح العمل الجماعي في المجتمع، وصولاً إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الإنسانية والمجتمعية.

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