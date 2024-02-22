كالينسكايا تتحدى شفيونتيك في نصف نهائي «تنس دبي»

واصلت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً ووصيفة بطلة النسخة الأخيرة، زحفها نحو نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس للمرة الثانية على التوالي، بعد وصولها إلى المربع الذهبي بتغلبها على الصينية جنغ تشينوين المصنفة 7 عالمياً في ربع النهائي، أمس، بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 3 و6 - 2 في ساعة واحدة و28 دقيقة.

وضربت شفيونتيك، المنتشية بلقبها الثالث توالياً في دورة الدوحة نهاية الأسبوع الماضي عندما أصبحت أول لاعبة تفوز بلقب دورة (دبليو تي ايه) 3 مرات متتالية، موعداً مع الروسية أنا كالينسكايا المصنفة 40 عالمياً، التي فجرت مفاجأة ثقيلة بإقصائها الأمريكية كوكو غوف المصنفة 3 بفوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6 - 2 و 4 - 6 و 2 - 6 في ساعتين و14دقيقة، وستكون المباراة تحدياً مثيراً بين المصنفة رقم 1 والمصنفة 40.

ويجمع نصف النهائي الثاني الرومانية سورانا سيرستيا المصنفة 22 مع الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة 26.

ونجحت سيرستيا في الوصول إلى المربع الذهبي بعدما تغلبت في مباراة رائعة على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 8 عالمياً بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة 6 - 2، و6 - 7، و2 - 6.

وفازت فوندروسوفا بالمجموعة الأولى 6-2، وتقدمت في المجموعة الثانية 5-1، وكانت قريبة من حسم نتيجتها والفوز بالمباراة، إلا أن اللاعبة الرومانية استطاعت قلب النتيجة لمصلحتها بـ((ريمونتادا)) مثيرة، وفازت 7 - 6 بشوط كسر التعادل، ثم الفوز بالمجموعة الثالثة 6 - 2.

وتعليقاً على الفوز المثير أكدت سيرستيا أنها سجلت أكبر عودة في مسيرتها الاحترافية، وقالت: ((كانت هناك لحظة تخليت فيها عن فكرة الفوز، لكن لم أتخلَ عن القتال، وحاولت تقديم كل ما أملك)).

وأضافت: ((إنه درس يجب علينا أن نتعلمه في الحياة، هناك مثل يقول عليك أن تقاتل حتى النقطة الأخيرة، اليوم يمكنك أن ترى لماذا)).

من جهة أخرى تأهلت باوليني بعد انسحاب منافستها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة 4 عالمياً، بسبب وعكة صحية ألمت بها.

وقالت ريباكينا: ((لسوء الحظ لست على ما يرام، وبما أنني لست مستعدة بنسبة 100 % للمنافسة، فقد قررت الانسحاب من مباراتي في ربع النهائي ضد جاسمين باوليني)).

وأضافت: ((أتقدم بالشكر لجميع المشجعين على دعمهم هذا الأسبوع، وأتطلع إلى العودة العام المقبل)).

في المقابل أعربت باوليني عن سعادتها بالـتأهل لأول مرة إلى المربع الذهبي في بطولات فئة الـ1000 نقطة، وقالت إنها تلقت خبر انسحاب ريباكينا من مدربها، وأضافت: ((أنا سعيدة بالتأهل، من الصعب ألا أكون سعيدة، إنها المرة الأولى التي ألعب فيها بطولة من فئة 1000 نقطة، لكن أتمنى أن تتعافى ريباكينا في أسرع وقت ممكن)).

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