حماد: تأهلنا بعزيمة اللاعبين وجهود الجهاز الفني

عبر محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، عن سعادته بالفوز، الذي حققه فريق العين على ناساف الأوزبكي، وقاده إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال: ((بفضل عزيمة اللاعبين وجهود الجهاز الفني حققنا الأهم وهو التأهل بعد مباراة صعبة أمام منافس قوي، في ظل ظروف ضغط المباريات، فالعين خاض أربع مباريات مهمة ومصيرية وقوية، خلال الفترة القليلة الماضية كانت آخرها أمام الوحدة في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة)).

إرهاق

وأضاف: ((اللاعبون بشر وليسوا ماكينات، وطبيعي أن يتأثروا بالإرهاق ورأينا ذلك في مباراة ناساف، ولكننا نثق بأن الجهاز الطبي سيقوم بدوره في تأهيل الفريق قبل مواجهة بني ياس بدوري أدنوك للمحترفين، وينبغي أن ننفذ برنامج التدريب كما وضعه المدرب، ونأمل ألا يؤثر عامل الإرهاق على لاعبي الفريق في المباراة المقبلة)).

ضغط

وعبر حماد عن تمنياته بالنظر بعين الاعتبار لظروف ضغط المباريات، التي يواجهها العين، من أجل المصلحة العامة، لأن الفريق يمثل الدولة في هذا المحفل القاري، ولكن اعتقد أن الأمر صعب، لأننا سبق وحاولنا تأجيل مباراتنا أمام الوحدة في ثمن نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقبل ذلك كنا نأمل بتأجيل مباراتنا أمام اتحاد كلباء في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

صعوبة

وقال: ((من الصعب أن تنافس على كل البطولات في أوقات متقاربة، ولكننا العين، وطالما نحن موجودون في المسابقات المختلفة فهدفنا دائماً هو الفوز في أي مباراة، ونشكر جمهور العين على وقفته المشرفة ومساندته القوية للفريق، ونثق أنه سيواصل جهوده بالدعم والمؤازرة، خلال الفترة المقبلة)).

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