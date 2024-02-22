سلطان بن حمدان: اللاعبون تعاملوا مع ناساف بعقلية الأبطال وشخصية «الزعيم»

أوفى العين بما وعد وأسعد جمهوره العريض بالعبور إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا بعد 7 سنوات غاب فيها عن هذه المرحلة.

ونجح الفريق في تحقيق تطلعات جماهيره بعد ملحمة كروية تجلت فيها شخصية ((الزعيم))، وتجسد تاريخه واسمه كأحد الأبطال الذين سبق وتوجوا باللقب القاري الكبير، وذلك بعد أن تجاوز ظروف ضغط المباريات المتصل كون أن الفريق يقاتل على أربع جبهات ويخوض مباريات مصيرية لا خيار أمامه فيها سوى الفوز على المستويين المحلي والآسيوي.

وبتأهله إلى ربع النهائي، تضاعفت تحديات العين الذي ضرب موعداً مع فريق نادي النصر السعودي في مباراة الذهاب والمقرر لها الرابع من مارس المقبل باستاد هزاع بن زايد، وقبل ذلك يتعين عليه العودة بقوة إلى دوري أدنوك للمحترفين، حيث سيواجه مضيفه فريق بني ياس بعد غد ضمن الجولة 14، وهو مطالب بتحقيق الفوز للمحافظة على آماله قائمة في المنافسة على الصدارة واللقب.

رعاية

وثمن الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، الرعاية السامية والاهتمام اللامحدود الذي ظل يوليه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، للنادي بكافة شركاته والفريق الأول لكرة القدم، الأمر الذي ظل يعزز من شعور جميع المنتسبين للعين بالمسؤولية تجاه الشعار ويحفز اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم.

تثمين وإشادة

وامتدح الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، الدور المهم الذي ظلت تضطلع به الأمة العيناوية وجماهير كرة القدم الإماراتية في مساندة ممثل الدولة بالبطولة الآسيوية ما قاده إلى التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، مشيداً في الوقت نفسه بأداء اللاعبين الذين تمكنوا من التعامل مع ظروف المباراة بعقلية الأبطال وأظهروا شخصية ((الزعيم)) القوية وروح الانتصار، خصوصاً بعد استقبال هدف السبق ليحولوا تأخر الفريق بهدف إلى فوز مستحق بهدفين مقابل واحد ويحجز الفريق موقعه ضمن الفرق الثمانية الكبار في قارة آسيا.

احترافية

وقال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، إن الفريق تمكن من التعامل مع ضغط المباريات باحترافية عالية وذلك بعد أن اعتمد آلية مثالية وضعها الجهاز الفني بالتنسيق مع الطاقم الطبي، وبعد أن أنجز العين مهمته في ثلاث مسابقات بداية ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وقطع شوطاً مهماً في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وأخيراً التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، مطالب حالياً بإغلاق الملف الآسيوي ((مؤقتاً)) والتفكير في مواجهة بني ياس المقررة الأحد المقبل بدوري أدنوك للمحترفين.

الفوز السادس

ويحمل فوز العين على ناساف رقم 6 للفريق بهذه النسخة من دوري أبطال آسيا، وذلك بعد أن خاض 8 مباريات حقق خلالها 5 انتصارات وخسر في مباراة أمام بختاكور الأوزبكي، في ختام مرحلة المجموعات، وفي ثمن النهائي تعادل ذهاباً أمام ناساف الأوزبكي بكارشي، وفاز عليه إياباً أول من أمس، وسجل الفريق 19 هدفاً، مقابل 10 ولجت شباكه، محققاً 19 نقطة من 24 وهذه هي الحصيلة الأكبر من النقاط التي يحققها الفريق بتاريخ مشاركاته الآسيوية بدور المجموعات.

وأكد الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، أن الجيل الحالي للفريق أعاد بعضاً من التاريخ العظيم للنادي الكبير، بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وعبر كريسبو عن سعادته ببلوغ هذه المرحلة من المسابقة القارية بعد غياب سبع سنوات، وقال: اللاعبون استحقوا التأهل عن جدارة واستحقاق، ونحن سعداء وفخورون بالأداء والروح القتالية العالية التي كانوا عليها خلال المباراة رغم جدول المسابقات المضغوط، إذ ظل العين خلال الأسبوعين الماضيين يخوض مباراة مصيرية ومهمة كل ثلاثة أيام محلياً وآسيوياً.

وأضاف: كانت شخصيتنا قوية، وحققنا النتيجة المطلوبة وتأهلنا وفق ما خططنا، وبالنسبة لضغط المباريات فهو أمر طبيعي لأن الفرق الكبيرة تنافس على جميع البطولات، واعتمدنا سياسة التدوير لثقتي في قدرات اللاعبين وهم محترفون ويحرصون على إظهار أفضل ما لديهم خلال التدريبات والمباريات.

سر رحيمي

وعما قاله لسفيان رحيمي بعد استدعائه له أثناء المباراة، وتسجيل اللاعب بعدها هدف الفوز الغالي، قال: توجد توجيهات للاعبين قبل وأثناء المباريات، وأفضل أن يتحدث سفيان رحيمي عما قلته له، لكن بالتأكيد هناك لحظات مفصلية وحاسمة والتوجيهات تكون مهمة.

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