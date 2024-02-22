خالد عيسى: نسعى لرسم البهجة على وجوه أهل العين

هنأ الحارس الدولي خالد عيسى، حامي عرين العين، والذي نال جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام ناساف الأوزبكي، العيناوية وجماهير كرة القدم الإماراتية بتأهل الفريق إلى ربع النهائي، موضحاً أن الصعود لهذه المرحلة أمر عادي للعين والذي سبق وذهب إلى أبعد من ذلك بحصوله على اللقب مرة وتأهله للنهائي مرتين ولكن فرحة التأهل هذه المرة تأتي بعد غياب عن هذه المرحلة لمدة سنوات.

تكاتف

وقال: نسعى دائماً لرسم الفرحة والبهجة على وجوه أهل العين وكل شخص يقف وراء هذا النادي، ونحن نمثل الدولة في دوري الأبطال ونحمد الله على التوفيق، وفرحتنا تنتهي مع نهاية يوم المباراة على أن نباشر فوراً تحضيراتنا للاستحقاقات المقبلة، ونحن مطالبون بالتكاتف في غرفة الملابس وحتى الجماهير ينبغي عليهم أن يتكاتفوا في المدرج من أجل العين لأن الفريق في أمس الحاجة لهم أكثر من أي وقت مضى ولن ندخر أي جهد من أجل إسعادهم.

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