برمان نقطة تحول

(MENAFN
- Al-Bayan)
برغم غيابه عن المشاركة مع العين خلال الفترة الماضية، إلا أن أحمد برمان كان نقطة تحول في مباراة الفريق مع ناساف بعد دخوله بديلاً للمدافع الأيسر خالد البلوشي في الشوط الثاني، حيث أعاد الكثير من التوازن للفريق وأضفى حيوية على هجومه مع زميليه البديلين محمد عباس، وحازم، وأسهم في الهدف الثاني الذي سجله سفيان رحيمي، وكفل للعين الفوز بنتيجة المباراة والتأهل للمرحلة التالية، وحظي اللاعب بالإشادة والثناء من جمهور الفريق عقب نهاية المباراة.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN22022024000110011019ID1107889134
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.