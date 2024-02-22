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برمان نقطة تحول

2/22/2024 7:32:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

برغم غيابه عن المشاركة مع العين خلال الفترة الماضية، إلا أن أحمد برمان كان نقطة تحول في مباراة الفريق مع ناساف بعد دخوله بديلاً للمدافع الأيسر خالد البلوشي في الشوط الثاني، حيث أعاد الكثير من التوازن للفريق وأضفى حيوية على هجومه مع زميليه البديلين محمد عباس، وحازم، وأسهم في الهدف الثاني الذي سجله سفيان رحيمي، وكفل للعين الفوز بنتيجة المباراة والتأهل للمرحلة التالية، وحظي اللاعب بالإشادة والثناء من جمهور الفريق عقب نهاية المباراة.

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