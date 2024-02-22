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الموسوي يسعى إلى كسر الرقم القياسي لأسرع غواص باستخدام كرسي متحرك

2/22/2024 7:32:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستضيف ((دبي أكواريوم)) اليوم محاولة البطل الحائز على رقمي غينيس، فيصل الموسوي، تحطيم رقم قياسي جديد لأسرع غواص باستخدام كرسي متحرك تحت الماء.

وسيتم تنفيذ المحاولة في أجواء حماسية في دبي اكواريوم بدبي مول، حيث يغوص فيصل في أعماق الحوض، ومحاطاً بتشكيلة من الحياة البحرية.

وقال فيصل الموسوي: ((أنا متحمّس لكسر الحواجز مّرة أخرى وإظهار إمكانيات الرياضة التكيفية. هذه المحاولة ليست فقط عن السرعة، بل عن كسر الصور النمطية وإلهام الأفراد من جميع القدرات لمتابعة شغفهم بدون خوف)).

وسيستخدم فيصل كرسياً متحركاً تحت الماء تم تصميمه بتكنولوجيا خاصة لمواءمة البيئات المائية.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أنظار المهتمين من جميع أنحاء العالم، حيث يترقب الجمهور بشغف لحظة الغوص المهمة لفيصل، والتي سبقتها مراحل من التخطيط الدقيق والتدريب.

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