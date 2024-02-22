«إف 3 إس» يحلّق بلقب «الشيوخ» في دوري الإمارات للصيد بالصقور

حلق فريق ((إف 3 إس)) بلقب دوري الإمارات للصيد بالصقور، فئة الشيوخ لموسم 2023 – 2024، وذلك بعد أن حسم لقب البطولة خلال الجولة الأخيرة التي أقيمت بميدان الفلاح في أبوظبي أول من أمس.

ونجح البطل في حسم لقب الدوري بعد أن جمع 11 نقطة، متفوقاً على فريق ((إم 7))، الذي حل وصيفاً بفارق هدف واحد بعد أن تساوى الفريقان في الرصيد نفسه من النقاط، واحتل فريق ((النيف)) المركز الثالث برصيد سبع نقاط، فيما جاء ((واي ال اس)) رابعاً برصيد أربع نقاط، واحتل المركز الخامس فريق ((إف 3)) بالرصيد نفسه من النقاط لكن بعدد أقل من الأهداف.

وعلى صعيد دوري فئة العامة، ذهب اللقب هذا الموسم إلى فريق ((ميدان)) الذي حلق بالصدارة بعد نهاية الجولة الأخيرة جامعاً 13 نقطة في رصيده، ونجح في حسم اللقب متفوقاً على فريق الفرسان بفارق هدف واحد، وحل ثالثاً فريق دبي برصيد سبع نقاط، فيما جاء في المركز الرابع فريق ((النخرة))، واحتل المركز الخامس فريق ((إم آر كيو)) بعد أن حصل على نقطة واحدة.

360

وفي منافسات المزارع، حسمت مزرعة ((الوثبة)) لقب هذا العام لمسابقات نادي أبوظبي للصقارين، حيث كانت صقورها الأكثر تواجداً في قائمة العشرة الأوائل بمختلف المسابقات، وحصدت 360 نقطة لتعتلي الصدارة بجدارة، فيما كان المركز الثاني من نصيب مزرعة ((ديزرت فالكون)) برصيد 200 نقطة، وحلت مزرعة ((ند الشبا)) ثالثة برصيد 193 نقطة.

وتوج راشد مرخان الكتبي أمين عام الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، وعلي الظاهري رئيس قسم الأندية التراثية في مجلس أبوظبي الرياضي، وعيد المزروعي نائب رئيس اللجنة المنظمة لمسابقات الصيد بالصقور، ودميثان بن سويدان القمزي رئيس اللجنة المنظمة لمسابقات الصيد بالصقور في دبي، الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقتي الدوري للشيوخ والعامة، وكذلك أبطال المزارع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز