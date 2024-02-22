جواهر القاسمي تفتتح المركز الأولمبي لرياضة المرأة

افتتحت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الثلاثاء، مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة بمنطقة الفلاح بالشارقة، والتابع لنادي الشارقة الرياضي للمرأة. وحرصت سموها في أعقاب افتتاحها الرسمي للمركز الأولمبي على تفقد مرافق المركز، وما يشمل من تجهيزات لوجستية متطورة.

رافق سموها، حنان المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وعبد العزيز النومان المستشار الرياضي للمؤسسة . كما التقت سمو الشيخة جواهر القاسمي بلاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة اللاتي شاركن مؤخراً في النسخة السابعة من ((عربية السيدات)) ، حيث أشادت سموها بحماسهن وإصرارهن على الكفاح خلال منافسات الدورة.

وفي كلمة لسموها خلال الافتتاح قالت: ((يحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تقديم دعم سخي لتطوير منظومة رياضة المرأة وتعزيز دورها في هذا القطاع الحيوي، فجاء بناء هذا المركز وتجهيز مرافقه بأحدث الأجهزة والتقنيات كإحدى المبادرات التي تترجم رؤية سموه في بناء بيئة آمنة ومحفزة للاعبات لتصقل مهاراتهن وتطور أدائهن وتوفر التدريبات اللازمة والخبرات الرياضية الاحترافية للتركيز على أهدافهن وتحقيق طموحاتهن دون الإخلال بدورهن المجتمعي والعائلي)).

وخلال حديثها مع اللاعبات، قالت سموها: ((حرصنا على متابعة لاعباتنا في جميع منافسات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وقد شهدنا مشاركة متميزة ، ونُثني على المستوى المشرف في الأداء والالتزام بأخلاقيات الرياضة التي نوليها أهمية كبيرة في مختلف الظروف، فالرياضة تربي النفس على اتباع اللوائح والقوانين واحترام الخصم والالتزام باللعب النظيف، وذلك ما يجعل الرياضة متعة للاعب والناظر على حد سواء. لذا نوصيكم بأخذ الدروس من تجربتكم في الدورة لتعينكن على وضع خطط جديدة وأهداف أسمى وطموحاتٍ أكبر، وليكن ذلك حافزاً لكُن لبذل الجهد وتكثيف التدريبات والالتزام بها والاستماع إلى إرشادات المدربين لتُعينكن في مشاركاتكن القادمة داخل الدولة وخارجها)).

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