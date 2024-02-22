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طيران الإمارات شريك رسمي لبطولة ويمبلدون للتنس

2/22/2024 7:32:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت طيران الإمارات عن توقيع اتفاقية شراكة لعدة سنوات مع بطولة ويمبلدون للتنس، لتصبح راعياً لجميع بطولات ((غراند سلام)) الأربع الكبرى، بما فيها بطولات الولايات المتحدة المفتوحة، وفرنسا المفتوحة، وأستراليا المفتوحة. وباعتبارها شريك الطيران الرسمي، سترتقي هذه الشراكة بعالم التنس نحو آفاق جديدة من خلال العديد من الأنشطة خلال بطولة ويمبلدون، التي ستقام من 1 إلى 14 يوليو المقبل بملعب نادي عموم إنجلترا للتنس في لندن.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: نحن فخورون بتعزيز حضورنا في عالم التنس، من الملاعب الترابية إلى الملاعب العشبية، ويسعدنا الارتباط مع بطولة ويمبلدون، التي تُعدّ حدثاً رياضياً كبيراً يشاهده الملايين حول العالم.

وقالت ديبورا جيفانز، رئيسة نادي عموم إنجلترا: نرحب بطيران الإمارات ضمن عائلة شركائنا الرسميين في ويمبلدون باعتبارها شريك الطيران الرسمي، ومن خلال هذه الشراكة، سوف تتعاون بطولة ويمبلدون مع علامة تجارية متميزة وأحد الرعاة الرائدين للتنس وللرياضة عامةً في العالم.

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