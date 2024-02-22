الأمسية الـ 12 لـ«كرنفال سباقات دبي» اليوم

تنطلق، اليوم، الأمسية الـ 12 لـ((كرنفال سباقات دبي))، على مضمار ((ميدان)) العالمي، برعاية ((لونجين))، التي تتضمن 9 أشواط.

الشوط الأول

ستكون البداية بالشوط الأول ((لونجين ميني دولتشي فيتا)) لمسافة 1000 متر على المسار العشبي البالغ على قيمة جوائزه 190 ألف درهم، إذ يطمح ((فيسباسيان)) لـ ((الربع للسباقات)) لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي في المضمار العالمي، مع تواجد ((توبير بيل)) لعلي الشعفار وعبد الله الشعفار، ((ماجيك بيتشن)) لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط الثاني

منافسة مثيرة سيشهدها الشوط الثاني ((أوكس الإمارات)) المخصص للمهرات لمسافة 1900 متر ((الفئة الثالثة)) على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 700 ألف درهم، إذ تسعى ((منامة غولد)) لـ ((فيكتورياس)) لمواصلة تألقها، إلا أن المواجهة ستكون مشتعلة مع مشاركة ((مزيان)) للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، ((فاتنة)) لمحمد أحمد علي السبوسي.

الشوط الثالث

صراع ناري سيشهده الشوط الثالث ((بلانشين)) المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر ((الفئة الثانية)) على المسار العشبي البالغ قيمته جوائزه 850 ألف درهم، إذ سيدفع فريق جودلفين بـ 3 مهرات أبرزهن ((إنغليش روز)) و((سابرسيس)) و((شينينغ جويل)).

الشوط الرابع

تتجدد الإثارة في الشوط الرابع ((البستكية)) لمسافة 1900 متر ((قوائم)) على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 800 ألف درهم، إذ يشهد الشوط مشاركة ((فالكون أوف آرابيا)) لـ ((فريق فالكون ريسينغ)) الذي حقق الفوز الأول له بداية الشهر الحالي، ((كيلر كوليكت)) لمايكل هيلاري بيرك ونجار بيرك، ((أوتوبان)) للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم.

الشوط الخامس

سباق مفتوح على مصراعيه سيشهد الشوط الخامس ((سنغسبيل ستيكس)) لمسافة 1800 متر ((الفئة الثانية)) على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم، مع تواجد ((اوتومان فليت)) لجودلفين، ((سان دوناتو)) للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، ((شون)) لـ ((بارات للسباقات)).

الشوط السادس

يتطلع ((داونيسيان)) لسوابناديب روي إلى تحقيق انتصاره الأول من بوابة الشوط السادس ((لونجين سبيريت فلاي باك)) لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، إلا أنه سيواجه ((ديزرت بيس)) لـ ((إتش إتش كيه للسباقات))، و((شانتي ستار)) لـ ((نقابة بورسلي للسباقات)).

الشوط السابع

سيدفع فريق جودلفين بكل من ((سيسكاني)) و((نيو لندن)) في الشوط السابع ((ند الشبا تروفي)) لمسافة 2810 أمتار ((الفئة الثالثة)) على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 700 ألف درهم، في مواجهة ((غاليرست)) لـ ((هوليمونت ستد))، و((سكوتش أنثيم)) لـ ((الربع للسباقات)).

الشوط الثامن

سيكون الشوط الثامن ((لونجين كونكيست)) لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، صعب التكهن بنتائجه مع تواجد ((أشقر عسير)) لـ ((نقابة بورسلي للسباقات)) الذي حقق الفوز الأسبوع الماضي في المضمار العالمي، ورفيقه في الإسطبل ((صنديد))، بالإضافة إلى ((المزن)) لسلمان علي الصابري.

الشوط التاسع

تختتم الأمسية بالشوط التاسع ((لونجين سبيريت زولو تايم)) لمسافة 1600 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، الذي سيشهد مشاركة ((آي اون ذا برايز)) لـ ((إتش إتش كيه للسباقات))، ((رانشيرو)) لديارمويد كلوهيسي، ((داهس)) لناصر عسكر.

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